Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TG Saar (Samstag, 18 Uhr, Einturnen ab 17 Uhr). – Seit Jahren gibt es bei den Singener Turnern eigentlich nur eine Richtung: aufwärts. Und das bis in die höchste Wettkampfklasse, die Bundesliga.

„Wir werden darum kämpfen, drin zu bleiben“

Seit 2019 turnt die StTV-Riege nun in der deutschen Eliteklasse und das Ziel hieß stets Klassenerhalt. Der ist nun aber, im fünften Jahr, in weite Ferne gerückt. „Wir werden darum kämpfen, drin zu bleiben. Dafür brauchen wir drei Gerätepunkte!“, beschreibt StTV-Coach Axel Leitenmair die aktuelle Lage.

Doch er befürchtet mit Blick auf den Gast, der am Samstag in der Münchriedhalle antritt: „Die Wahrscheinlichkeit geht aber leider gegen Null!“

Denn der Gegner, die TG Saar, möchte noch ins große Finale am 3. Dezember, einziehen, möchte die Chance wahren, in Neu-Ulm gegen den bereits für das große Finale qualifizierten KTV Straubenhardt um den deutschen Meistertitel zu turnen.

Und genau das ist das Singener Problem. „Die stehen aktuell auf dem vierten Platz und müssen für das große Finale jedes Gerät gewinnen!“, ahnt Leitenmair, dass die Gäste keine Geschenke in die Münchriedhalle mitbringen, sondern – ganz im Gegenteil – um jeden Punkt, um jedes Gerät kämpfen werden.

Dennoch versuchen Leitenmair und sein Team, den Optimismus zu wahren. Hochmotiviert soll es daher in den letzten Saisonwettkampf gehen. Danach könnte womöglich ein Happyend gefeiert werden, was allerdings wohl einer Sensation nahe käme, oder man kann sich zumindest erhobenen Hauptes aus der deutschen Eliteliga verabschieden.

Mit dem Niederländer Casimir Schmidt ist, wie schon in den letzten Kämpfen, die Ausländerposition bestens besetzt. Bei der deutlichen 12:60-Niederlage der Singener Riege zuletzt beim TuS Vinnhorst sorgte Schmidt allein für zehn der zwölf erturnten Scorerpunkte und wird wohl auch am Samstag wieder an allen Geräten antreten.

Mit der nötigen Heimkulisse in der hoffentlich gut gefüllten Münchriedhalle im Rücken hofft Axel Leitenmair, dass sein Team vielleicht doch noch für eine Überraschung sorgen kann und der Klassenerhalt gelingt.