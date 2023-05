Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TSV Pfuhl 38:36. – Hochspannung, Zittern bis nach dem ersten Gerät und dann der Singener Jubel: Zwar musste sich der Singener Neuzugang Marco Rizzo als letzter Singener Turner dem Pfuhler Timo Riester geschlagen geben, doch es reichte für den Rivalen im Abstiegskampf nur zu einem Scorerpunkt. Der Singener Vorsprung schmolz zwar, die zwei Punkte Vorsprung wurden aber ins Ziel gebracht. Pro Duell sind bis zu fünf Scorerpunkte möglich, eine Singener Niederlage im letzten Duell hätte die Begegnung durchaus noch drehen können. So sicherte sich der StTV aber einen wichtigen und viel umjubelten Sieg vor 550 Zuschauern gleich beim ersten Heimkampf der noch jungen Saison 2023 und machte einen großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Zwar ging das erste Duell am Boden zum Auftakt an die Gäste, doch Neuzugang Marco Rizzo konterte überzeugend und brachte die Hegauer Staffel mit 5:4 in Führung. Im Laufe der ersten Hälfte des Wettkampfs bauten die Singener Turner ihre Führung konstant aus, sodass es mit einer 26:13-Führung in die Pause ging. Unmittelbar davor aber der absolute Höhepunkt an den Ringen. Der Welt- und Europameister an diesem Gerät, Adem Asil, legte für die Gäste vor und erzielte mit 15,0 die bis dahin beste Wertung. Doch Ringe-Vizeweltmeister Marco Lodadio konterte und brachte es mit seiner Übung auf 15,3 Punkte – Tagesbestwert und weitere Scorerpunkte für Singen.

Der Sprung verlief noch ausgeglichen, doch am Barren drohte der Wettkampf zu Gunsten der Gäste zu kippen. Vor den letzten Turnern an diesem Gerät war der Singener Vorsprung auf vier Punkte geschmolzen. Doch Lorenzo Casali setzte dann doch noch ein Zeichen und sorgte mit optimalen fünf Scorerpunkten dafür, dass es mit einem 38:29-Zwischenstand an das letzte Gerät, ans Reck, ging. Doch hier dominierten zunächst die Gäste. Enttäuschung über die Wertung und Sorge über den weiteren Verlauf mischten sich, nachdem Julian Weller trotz guter Leistung drei Scorerpunkte für Pfuhl zulassen musste – noch drei Punkte Vorsprung für den Stadtturnverein, zehn Punkte waren noch zu vergeben. Luca Pollin schaffte gegen Linus Mikschl noch ein Unentschieden, der Vorsprung hielt also, aber noch waren fünf Punkte zu vergeben. Timo Riester hatte für Pfuhl vorgelegt, ehe der Neuzugang des StTV, Marco Rizzo, den Wettkampf beendete. Zuschauer und die Aktiven beider Teams schauten gespannt auf die Anzeigentafel, ehe die Singener jubeln konnten. Timo Rister bekam zwar 12,2 Wertungspunkte, Rizzo blieb mit 12,0 knapp dahinter, doch es reichte eben nur für einen Scorerpunkt für die Gäste, der Singener Sieg im ersten Heimwettkampf war unter Dach und Fach. Nach zwei Niederlagen gegen Pfuhl konnte StTV-Coach Axel Leitenmair dann zusammenfassen: „Das war wichtig! Damit haben wir unsere Bilanz gegen Pfuhl wieder ein wenig geradegerückt!“ Am kommenden Samstag steht bereits der nächste Singener Heimwettkampf auf dem Programm. Dann gastiert die Staffel des TV Schwäbisch-Gmünd in der Münchriedhalle.

StTV Singen: Julian Weller, Marco Rizzo, Lorenzi Casali, David Schlüter, Tim Leitenmair, Luca Pollin, Yumin Abbadini, Marco Lodadio, Maximilian Gläser.