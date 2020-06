Fußball: Mit 31 Treffern trug Battaglia in der Saison 2018/19 maßgeblich zum Aufstieg der Hegauer in die Oberliga bei, war dabei teamintern sogar erfolgreicher wie Nedzad Palvci (29 Treffer).

Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen startet am 22. August in die Saison – mit Plavci Das könnte Sie auch interessieren

In der abgebrochenen Saison 2019/20 kam Battaglia jedoch nur noch auf drei Treffer. Anscheinend steht Battaglia vor einer Rückkehr zum SC Pfullendorf, für den er bereits in der Jugend und später in der Regionalliga spielte. (jr)