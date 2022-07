von unserer Sportredaktion

Hallenradsport: Beste Bedingungen auf einem nagelneuen Boden fanden die Sportler und Sportlerinnen im „Centre Sportif Nelson Mandela“ von Schiltigheim vor. Es herrschte den ganzen Tag über eine tolle Atomsphäre. „Wir kommen gerne wieder nach Schiltigheim“, sagte ICWW-Chairman Rolf Halter bei der Schlusszeremonie. Deutschland war in allen fünf Kunstraddisziplinen sehr erfolgreich. Nach dem Dreifachsieg im 1er Frauen durch Ramona Dandl (Bruckmühl/183,3), Lara Füller (Poppenweiler/176,62) und Lena Günther (Nufringen/157,51) folgte ein Doppelsieg im 2er der offen Klasse durch Patrick Tisch/Nina Stapf (Magstadt/Denkendorf) und Nico Rödiger/Lea Styber (Langenselbold). Einen weiteren Doppelsieg steuerten die 4er Mannschaften bei. Der RSV Steinhöring (Judith Kania, Jasmin Hauke, Hanna Kasper, Nicole Weichenheim) siegte vor dem RMSV Aach (Alina Bötzer, Carina Pauckstadt, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner). Das Bayern-Quartett übernahm auch die Führung in der WC-Wertung.

Einen dreifachen Triumph gab es auch im 1er Männer. Weltmeister Lukas Kohl (Kirchehrenbach) gewann vor Marcel Jüngling (Dornheim) und Max Maute (Tailfingen). Zu guter Letzt gewannen die Weltmeisterinnen Selina Marquardt/Helen Vordermeier (Oberjesingen/Stuttgart) das 2er der Frauen souverän vor den beiden Schweizer Zweiern. Das Schwabe-Duo übernahm die Führung in der WC-Wertung.

Für das Aacher Quartett war es im letzten Training zu Hause nicht ganz rund gelaufen, sodass die Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis nicht groß waren. Aufgrund der frühzeitigen Anreise ins Elsass konnten sich die vier aber in aller Ruhe auf den neuen Boden einstellen. Sie eröffneten aufgrund der geringsten Schwierigkeit die 4er Disziplin. Nach dem „Start-Ruf“ wurden die ersten Übungen ruhig vorgetragen. Auch die neuen Übungen mit den Drehungen wurden sturzfrei, wenn auch teilweise mit Prozentabzügen durchgebracht. Nach der fünfminütigen Kür stiegen die vier Sportlerinnen aus dem Hegau zufrieden von ihrem Kunstrad. Nach einer kleinen Korrektur durch das Kampfgericht standen 202,6 Punkte an der Anzeige. Nur Steinhöring war am Ende besser. „Wir sind, wie wir heute gesehen haben, auf Augenhöhe mit den anderen Mannschaften, wobei wir noch an den Drehungen und der Konstanz beziehungsweise Sicherheit kräftig arbeiten müssen“, so das Fazit von Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Dass es so gut lief, hat mich nach den Trainingseinheiten der vergangenen Wochen etwas überrascht.“ (ws)