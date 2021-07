von unserer Sportredaktion

Rudern: Antonia Wuerich vom RV Neptun Konstanz trat gemeinsam mit Ruderinnen aus Ulm, Koblenz und Ludwigshafen im leichten Doppelvierer an. In einem Drei-Boote-Feld konnte sich Deutschland in der Bahnverteilung hinter Italien und vor den USA den zweiten Platz sichern.

Fußball Viele Tore bei Testspielen Das könnte Sie auch interessieren

Das Ziel im Finale war, so lange wie möglich an dem Boot aus Italien dranzubleiben, was der Crew um Schlagfrau Antonia Wuerich zunächst auch gelang. Nach 500 Metern konnten sich die Italienerinnen allerdings immer weiter absetzen. Das deutsche Boot konnte sich jedoch ebenfalls deutlich von den Konkurrentinnen aus den USA lösen und sicherte seine Silbermedaille somit frühzeitig ab. Am Ende durfte sich der deutsche Vierer die Silbermedaille umhängen lassen.

Jasper Angl im deutschen Achter

Jasper Angl vertrat den deutschen Ruderverband im Achter. Nach einem knappen dritten Rang im Vorlauf musste der Achter in den Hoffnungslauf, um sich doch noch eines der begehrten Tickets für das Finale sichern zu können. Das gelang der Mannschaft um Schlagmann Jasper Angl durch einen Start-Ziel-Sieg eindrucksvoll. Im Finale lieferten sich die Mannschaften aus Italien, England, den USA und Deutschland bis zur Streckenhälfte einen packenden Bord-an-Bord-Kampf mit ständig wechselnder Führung. Ab der 1000-Meter-Marke mussten die Italiener etwas abreißen lassen, und das Führungstrio konnte die Medaillen unter sich ausmachen.

Eine Sekunde Rückstand auf Gold

Der deutsche Achter erhöhte bereits 500 Meter vor dem Ziel das Tempo und schob seinen Bug an dem der Engländer und der Amerikaner vorbei. Allerdings konnten beide Boote kontern, sodass England mit 2/10 Sekunden Rückstand auf die USA Weltmeister wurde und der deutsche Achter mit nur einer Sekunde Rückstand auf den Sieger die Ziellinie auf dem Bronze-Rang überquerte. Diese Ergebnisse waren der Höhepunkt einer national bereits sehr erfolgreichen, wenn auch stark verkürzten Saison und der Beweis, dass die Konstanzer Nachwuchs-Ruderer auch international zur Spitze gehören.