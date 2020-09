von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Lisa Kramer vom LC Überlingen sicherte sich zunächst im Dreisprung der U20 mit nur einem gültigen Sprung mit der Weite von 12,34 Meter Silber. Die wieder genesene Dreisprungspezialistin musste dann aber nach auftretenden Verletzungsproblemen auf drei Versuche verzichten, zwei weitere waren ungültig. Dennoch war sie glücklich, wieder wenigstens einen guten Sprung nach langer Verletzungspause gezeigt zu haben.

Fußball Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Im Stabhochsprung der U-18-Altersklasse krönte Ben Bichsel von der LG Radolfzell seine erfolgreiche Saison mit dem zweiten Platz und der Silbermedaille. Wieder überquerte er 4,60 Meter sicher und profitierte von Patzern der Konkurrenz. Als Vierter war der Stabhochsprung-Kaderathlet gemeldet. Mit der Einstellung seiner Bestleistung holte er eine Medaille und zeichnete sich dadurch als bester baden-württembergischer Springer aus.

Fußball Spannendes Achtelfinal-Duell zwischen dem VfR Stockach und dem TSV Singen Das könnte Sie auch interessieren

Nicht so gut lief es bei Ella Buchner in der Altersklasse U18, die als Favoritin bei der Stabhochsprung-Konkurrenz ins Rennen gegangen war. Sie blieb bei übersprungenen 3,90 Meter hängen und wurde nur Vierte, da ihre Konkurrentinnen zur Höchstform aufliefen und reihenweise Bestleistungen aufstellten. Die Hoffnung des Nachwuchstalents vom LC Überlingen, einen Freiluft-Triumph nach dem Hallentitel feiern zu können, wurde nicht erfüllt.

Tom Bichsel auf Platz fünf

Zufrieden war dagegen Tom Bichsel (LG Radolfzell), der sich im Speerwurf der U20 qualifiziert hatte. Er kam mit 60,35 Meter zum wiederholten Male über die 60-Meter-Marke und sicherte sich damit Platz fünf. An seine Bestweite von über 62 Meter kam er zwar nicht ganz heran, er freute sich aber dennoch über konstante Leistungen in den vergangenen Wochen. (her)