von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Am vorletzten Tag der Masters-EM in Portugal warf der Seniorensportler das Wurfgerät auf sehr gute 53,71 Meter. Der frischgebackene Vize-Europameister aus Konstanz war äußerst zufrieden mit dem Ergebnis: „Durch eine Verletzung an Schulter und Fuß verlief meine Vorbereitung auf die EM alles andere als optimal. Mit intensiver Physiotherapie war es jedoch möglich, schmerzfrei zu werden. Mein Dank gilt all denen, die mich in meiner Vorbereitung unterstützt haben, insbesondere meiner Familie.“

Jetzt liegt Kresaleks Schwerpunkt neben der Vorbereitung auf die Deutschen Winterwurfmeisterschaften auch auf der Behandlung der Verletzungen. Höhepunkt des Jahres wird die Masters-WM im Juli in Tampere sein. (her)