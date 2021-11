Turnen, Bundesliga: StTV Singen – SC Cottbus (Samstag, 18 Uhr, Münchriedhalle). – Am Samstag steht eine erste Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt aus der Turner-Bundesliga an. Im Abstiegshalbfinale empfängt dabei die Riege des StTV Singen in der heimischen Münchriedhalle die Mannschaft des SC Cottbus.

Die Gäste reisen als Favorit an. Vor allem wollen sie sich für die Niederlage in der Saison 2019 beim Stadtturnverein revanchieren. Damals verloren die Cottbuser überraschend in Singen. Dieser Sieg bedeutete vor zwei Jahren den Klassenerhalt für das von Axel Leitenmair trainierte Team aus dem Hegau.

In diesem Jahr ist die Konstellation ähnlich. Der Sieger dieses Wettkampfs bleibt erstklassig. Der Verlierer muss zum Abstiegsfinale nach Neu-Ulm reisen. Der SC Cottbus tritt am Samstag in folgender Besetzung in der Singener Münchriedhalle an: Christopher Jursch, Lucas Kochan, Leon Pfeil, Tom Schultze, Devin Woitalla, Elias Graf, Willi Binder, Tobias Schnur, hinzu kommen die beiden Weltklasseturner Igor Radivilov aus der Ukraine und Francisco Barretto Junior aus Brasilien.

Durch den Wettkampf am vergangenen Samstag gegen den TV Schwäbisch-Gmünd haben die Singener wieder Selbstvertrauen gewonnen. Und so hoffen die Gastgeber, im Abstiegshalbfinale gegen den SC Cottbus am Boden gut in den Wettkampf zu kommen und die Begegnung lange offen halten zu können. „Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung durch die Zuschauer. Mit unseren fantastischen Fans im Rücken klappt vielleicht eine Überraschung“, sagt Trainer Leitenmair, der sich sicher ist, dass sein Team wieder alles geben wird. Der StTV Singen turnt in der Besetzung: Philipp und Tim Leitenmair, Matthias Mayer, Luca Pollin, Daniel Popescu, Julian Weller, Rainer und Volker Wiechert. Die Gastturner sind Stefano Patron aus Italien und Ivan Stretovich aus Russland.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Geschäftsstelle des StTV (07731/43113 oder info@sttv-singen.de) sowie an der Abendkasse. Es sind nur 600 Zuschauer zugelassen, es gelten 2G mit Maskenpflicht und die Abstandsregel.