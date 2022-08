Fußball, SBFV-Pokal-Achtelfinale: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC 08 Villingen 0:5 (0:2). – Bis Mitte der ersten Hälfte konnte der Landesligist SG Dettingen-Dingelsdorf in diesem Pokalspiel mithalten, dann aber fand der Oberligist besser in Spiel, kam zum Führungstreffer und ließ dann im weiteren Spielverlauf keine Zweifel mehr über ein Weiterkommen im Pokal aufkommen. Am Ende dann fiel der 5:0-Sieg von 400 Zuschauer eine Spur zu hoch aus.

Vom Anpfiff weg zeigte sich, dass die Gastgeber sehr defensiv agierten, um einen Führungstreffer des Favoriten aus dem Schwarzwald zu verhindern. Dies gelang zunächst auch recht gut. „Ich habe mich gut über den Gegner informiert und muss sagen, die Informationen waren gut, denn die SG verteidigt gut!“, lobte dann auch Gästetrainer Marcel Yahyaijan den Gegner. Denn der Oberligst hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, konnte aber lange keine zwingende Torchance herausspielen.

Etwas zwingender dann ein Freistoß von Erich Sautner, den jedoch SG-Keeper Luca Schmid parieren konnte. Erst ein schneller Angriff über Mokhtar Boulachab sorgte dann für den Türöffner, seine Flanke verwandelte Samet Yilmaz zum 0:1. Die SG-Taktik, lange das 0:0 zu halten und damit eventuell den Favoriten nervös zu machen, war zunichte gemacht. Kurz vor der Pause dann schaffte es die SG-Hintermannschaft nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen, Maxime Foulon reagierte am schnellsten und zirkelte den Ball in den Winkel zum 0:2.

Und nach der Pause machten die Villinger da weiter, wo sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten. Sautner traf zunächst nur die Latte, dann aber war Tevfik Ceylan mit einem sehenswerten Treffer zum 0:3 erfolgreich. Erstaunlicherweise wurden die Gastgeber nach dem 0:3 mutiger, ein Ehrentreffer blieb ihnen aber verwehrt, ein Freistoß von Marco Haug ging nur an das Außennetz.

In der Schlussphase zeigten die Gäste dann ihre Effektivität. Zwei schnelle Kombi-nationen, die jeweils von Yilmaz abgeschlossen wurden, sorgten für den 5:0-Endstand. „Ich bin zufrieden, wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt, auch wenn wir uns in den ersten 20 Minuten schwer getan haben!“, konnte dann 08-Coach Yahyaijan ein positives Fazit ziehen.

Tore: 0:1 (32.) Yilmaz, 0:2 (42.) Foulon, 0:3 (50.) Ceylan, 0:4 (74.) Yilmaz, 0:5 (90.) Yilmaz. – SR: Mathias Heilig. – Z: 400