SBFV-Pokal, 1. Hauptrunde: SG Dettingen-Dingelsdorf – SC Gottmadingen-Bietingen 3:2 (1:1). – Die Gastgeber hatten in der ersten halben Stunde mehr Ballbesitz, der SC Gottmadingen-Bietingen dagegen zwei kleinere Chancen. Das erste Tor erzielte jedoch die SG Dettingen-Dingelsdorf.

In der 30. Minute passte Simon Büttner schön in die Mitte, wo Joshua Szenk genau richtig stand und zum 1:0 traf. Nachdem sich zunächst zwei Gästespieler beim Torschuss gegenseitig im Weg gestanden waren (39.), gelang den Hegauern noch vor der Pause der Ausgleich. Das 1:1 durch Felix Heuel nach einem Querpass von außen war quasi eine Kopie des ersten Treffers.

Zwei Minuten waren im zweiten Abschnitt erst gespielt, als es vor dem SC-Tor wieder brenzlig wurde. Ein Gottmadinger traf bei einem Rettungsversuch die Latte des eigenen Kastens. In der 53. Minute jubelten die Gastgeber dann nach einer schönen Kombination erneut. Dieses Mal bediente Szenk seinen Sturmpartner Büttner, der per Heber das 2:1 erzielte.

Nur sieben Minuten später brachte Lars Muffler einen Freistoß von der linken Seite passgenau in den Strafraum, wo Julius Berg per Kopf auf 3:1 erhöhte.

In der Schlussviertelstunde warf der SC Gottmadingen-Bietingen dann alles nach vorne, doch meist war der letzte Pass zu ungenau. Gefährlich wurden die Hegauer erst mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze, den Sven Faude knapp neben das Tor setzte. Nach einem Querschläger in der SG-Defensive machte es sein Bruder Jan Faude dann beim 3:2 (83.) besser.

In der spannenden Schlussphase parierte SG-Torhüter Luca Schmid in höchster Not einen Kopfball von Jan Faude aus kürzester Distanz. Danach war der Heimsieg perfekt. Dettingen-Dingelsdorf ist in der zweiten Runde nun zu Gast beim Schwarzwälder Bezirksligisten FC Pfaffenweiler.

Tore: 1:0 (30.) Szenk, 1:1 (43.) Heuel, 2:1 53.) Büttner, 3:1 (60.) Berg, 3:2 (83.) J. Faude. – SR: Litterst (SV Bohlingen). – Z: 270.