An diesem Wochenende wird der 2. Spieltag der Segel-Bundesliga in Kiel auf der Innenförde ausgetragen. Aktuell steht der Segel- und Motorbootclub Überlingen (SMCÜ) auf Platz eins der Rangliste und gilt somit als Favorit. Angesagt sind Böen bis zu 23 Knoten (sechs Windstärken), es verspricht ein sehenswerter und extrem spannender Spieltag zu werden!

„Wir sind seit Donnerstag in Kiel und werden jetzt gleich trainieren. Die Innerförde liegt uns schon, das Revier erinnert an das Segeln am Bodensee mit wenig Welle. Es ist auch wie das Segeln vor der Promenade in Überlingen“, sagt Henrik Schaal am Telefon zum Vergleich mit dem heimischen Revier.

Neben Henrik Schaal gehen für die Überlinger in Kiel an drei Renntagen noch Steuermann Steffen Heßberger, Dominic Fritze und Florian Steidle an den Start. Für Florian Steidle handelt es sich sogar um das Debüt in der Liga. „Wir sind topmotiviert und hoffen auf viele Fans, die beim Livetracking mit dabei sind“, wünscht sich Henrik Schaal im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Ebenfalls in der 1. Liga segelt noch das Team um Skipper Finn Kenter, Jonathan Koch, Jörg Munk und Alexandra Vieregge vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen Das Erstligateam liegt nach dem ersten Spieltag derzeit auf Platz zehn von 18 Mannschaften.

Das dritte Erstligateam vom Bodensee kommt vom Württembergischen Yacht-Club aus Friedrichshafen. Die Mannschaft um Skipper Simon Diesch, mit Carlo Schnetz, Felix Diesch und Lukas Ammon belegt derzeit einen hervorragenden fünften Platz. Vorteil für alle Teams vom Bodensee dürfte an diesem zweiten Spieltag das Revier sein – die Innerförde von Kiel liegt quasi in der Stadt und ist zwar für ihre Winddreher berühmt berüchtigt, aber das kennen alle Bodenseesegler ja bestens von ihrem Heimatrevier.

„Die Innerförde bietet wie kaum ein anderes Segelrevier in Deutschland bestes Stadionsegeln vor vielen Segelbegeisterten Zuschauern“, sagt Oliver Schwall, Organisator der Segelbundesliga. Überrascht waren die Organisatoren vom ersten Tabellenplatz der Überlinger, gefolgt von zwei Hamburgerteams – die in ihrem Heimatrevier unterwegs waren.

Das vierte Team vom Bodensee, die Mannschaft vom Konstanzer Yacht Club mit Skipper Felix Schrimper und Albert Gerstmair, Johannes Vogt und Adrian Maier-Ring steht nach dem ersten Spieltag in der 2. Segelbundesliga auf dem hervorragenden zweiten Platz von 18 Teams.

„Wir sind erst ab Donnerstagabend in Kiel und können daher nicht mehr vor dem ersten Rennen trainieren, fühlen uns aber trotzdem fit, da wir die letzten Wochen viel trainiert haben“, erklärt Felix Schrimper. Das Konstanzer Team freut sich auf die drei Segeltage im Norden. „Viel Wind, wie angesagt, liegt uns und wir hoffen, dass es dann weniger Winddreher geben wird. Unser Ziel ist es natürlich, einen Spitzenplatz in der 2. Liga zu verteidigen“, so Schrimper.

Wer für die vier Bodenseemannschaften aus der Ferne nicht nur den Daumen drücken möchte, kann die Kieler Rennen auch im Internet via Livetracking unter den folgenden Adressen verfolgen: www.bundesliga2022.sapsailing.com und www.deutsche-segelbundesliga.de