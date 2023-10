Segeln: Von Freitag bis Sonntag ist die 1. Segel-Bundesliga beim Segel- und Motorboot Club Überlingen (SMCÜ) zu Gast. Zum ersten Mal macht die Segel-Bundesliga gleich zwei Mal in einer Saison am Bodensee Station. Vor knapp drei Wochen waren die 1. und 2. Bundesliga in Konstanz zu Gast. Nun kehren die 18 Mannschaften aus der 1. Bundesliga zurück an den Überlinger See.

Mit dabei sind mit dem SMCÜ und dem Bodensee Yacht Club Überlingen (BYCÜ) gleich zwei Teams aus Überlingen. Mit dem Konstanzer Yachtclub und dem Württembergischen Yacht-Club aus Friedrichshafen sind noch zwei weitere Bodensee-Mannschaften im Teilnehmerfeld vertreten.

Bereits am Freitagvormittag sind die ersten Wettfahrten angesetzt. Ob es dann los geht, entscheidet schließlich der Wind. An den drei Tagen stehen insgesamt 48 Wettfahrten auf dem Programm. Gesegelt wird jeweils auf sechs J70-Yachten mit vier Mann Besatzung, die von der Segel-Bundesliga gestellt werden. Die Crews werden nach jeder Wettfahrt ausgetauscht, sodass jede Mannschaft auf jedem Boot unterwegs sein wird.

Die Regattabahn ist bei den Wettfahrten relativ kurz und liegt je nach Wind direkt vor dem Osthafen. Dadurch kann sie auch sehr nahe ans Ufer gelegt werden. Somit bietet sich für die Zuschauer die Möglichkeit, das Geschehen auf dem Wasser von Land aus zu beobachten. Außerdem werden die Boote getrackt, sodass man die Wettfahrten live auf der Internetseite der Segel-Bundesliga verfolgen kann.

Im Titelrennen dürfte eine Vorentscheidung bereits gefallen sein, denn der Münchner Yacht-Club liegt nach vier von sechs Spieltagen mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz eins. Dahinter könnte sich aber noch ein spannendes Rennen entwickeln, denn der Norddeutsche Regatta Verein ist mit 22 Punkten Zweiter. Der Gastgeber SMCÜ (28) hat sich nach einem verkorksten Saisonstart mittlerweile schon wieder auf Rang drei hochgearbeitet. Dahinter geht es richtig spannend zu, denn zwischen dem Dritten und Platz elf liegen lediglich elf Punkte. Hier kann man also noch mit einigen Verschiebungen rechnen.

Damit ist für den SMCÜ durchaus noch der Silberplatz im Rennen um die Deutsche Meisterschaft nicht unrealistisch. Allerdings muss hierzu in den verbleibenden zwei Spieltagen alles passen. Im Visier ist aber auf jeden Fall ein Podestplatz – und bei den Heimspieltagen in Überlingen hat der SMCÜ in den vergangenen Jahren jeweils eine sehr gute Platzierung ersegelt. „Für uns geht es ganz klar um die Verteidigung des Podiumsplatzes, wenn nicht sogar eine Positionierung für eine Silbermedaille beim Finale in Hamburg Ende Oktober“, ist auf der Internetseite des SMCÜ zu lesen.

Dieses Ziel in Angriff nehmen Steffen Heßberger als Steuermann und seine Crew mit Christian Zittlau, Sven Heßberger und Henrik Schaal. „Für uns wird wichtig sein, dass wir vor allem sehr gute Starts segeln“, so Steffen Heßberger. „Vor allem dann, wenn wenig Wind ist, ist dies rennentscheidend.“ Einen Tag vor dem Spieltag bereitet sich das SMCÜ-Team, das so noch nicht zusammen gesegelt ist, vor Überlingen vor, um die Feinabstimmung vorzunehmen.

Steffen Heßberger vom Segel- und Motorboot Club Überlingen. Bild: Fabian Frühling | Bild: Fabian Fruehling

Der BYCÜ segelt aktuell im Mittelfeld auf Rang zehn mit. Mit drei Top-Ten-Platzierungen an vier Spieltagen gibt es zu den Abstiegsplätzen einen beruhigenden Abstand, der aber noch nicht den Klassenerhalt bedeutet. „Wir haben uns in dieser Saison in der 1. Liga etabliert“, sagt Sprecher Jonathan Koch. „Das ist beachtlich, denn bei uns wird an den Spieltagen die Crew jeweils kräftig verändert.“ Dies zeige aber auch, dass man in der Breite sehr gut aufgestellt sei, so Jonathan Koch.

Den Heimvorteil möchte auch der BYCÜ nutzen, bei dem Jonathan Steidle als Steuermann im Boot sitzen wird. Die weitere Crew besteht aus Laura Weegen, Gustavo Melcher und Matthias Steidle. „Ein weiteres Top-Ten-Ergebnis wäre natürlich großartig“, so Jonathan Koch. Damit könnte die Mannschaft jedenfalls einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und weiteren Abstand zwischen sich und den Abstiegsplätzen legen.