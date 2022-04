Oberliga: TSG Backnang – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14 Uhr, Stadion Etzwiesen). – Der kommende Gegner des 1. FC Rielasingen-Arlen überrascht in dieser Saison als Tabellenvierter der Oberliga. Schwer wird die Auswärtsfahrt der Hegauer aber auch noch aus einem anderen Grund: Trainer Michael Schilling muss sich über den Kader noch bedeckt halten. Zu viele angeschlagene Spieler hat er auf seiner Liste. Die Fragezeichen beginnen beim Kapitän Tobias Bertsch, der mit seiner immensen Zweikampfstärke immer die Seele des Rielasinger Spiels ist.

Nach der unnötigen 1:2-Heimniederlage gegen den SSV Reutlingen sind die Hegauer zwar nach wie vor in einer guten Position in der Tabelle – mit zwölf Punkten Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz, aber der kleine Kader schärft durchaus die Sinne. Zumal einige baden-württembergische Regionalligisten zwar noch nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, aber in der Endphase der Saison bedenklich schwächeln.

Die Verantwortlichen der TSG Backnang können dagegen schon für die kommende Oberligasaison planen. Obwohl die Etzwiesen-Elf durch Verletzungen und Corona-Turbulenzen so gut wie nie in Bestbesetzung auflaufen konnte, steht die Mannschaft auf einem hervorragenden vierten Platz. Mit 70 erzielten Toren hat sie sogar zwei Tore mehr als der Tabellenführer Stuttgarter Kickers erzielt.

Besonders hilfreich dabei ist die enorme Heimstärke. Mit 31 Punkten stehen die Schwaben auf Platz drei der Heimtabelle und sind damit ähnlich heimstark wie die Talwiesenelf (30 Punkte). Alle fünf Heimsiege nach der Winterpause hat Backnang gewonnen. Dabei erzielte die TSG nur beim 3:0 gegen den SSV Reutlingen weniger als vier Tore. „ Wir performen Woche für Woche gut“, bilanziert der Backnanger Spielertrainer Mario Marinic und lobt: „Unsere Leistung ist sehr stabil, egal wie eng es personell aussieht.“

Ziel der TSG ist es, die beste Platzierung in der Oberligahistorie zu schaffen, was Angesichts der bisherigen Bestmarke Platz zwölf wohl nur noch Formsache ist. Das Hinspiel hat man in Backnang noch in Erinnerung, „denn da haben wir in der letzten Minute noch das 1:2 von Tobias Bertsch kassiert und mussten mit leeren Händen heimfahren“, erzählt der 37-Jährige Marinic und macht klar, dass er das Duell mit den Südbadenern diesmal nicht verlieren will. Denn der TSG-Coach sagt: „Ich verliere gegen einen Gegner ungern zweimal in einer Saison.“

Also alles eitel Sonnenschein in Backnang? Fast – denn der Spielertrainer Marincic, der mit bislang 18 Treffern auch der Toptorschütze ist, verlässt trotz eines langfristigen Vertrags den Verein und wechselt, dann nur noch als Trainer, zum Verbandsligisten SV Fellbach. Nachdem man bei der TSG erstmal schlucken musste, ist die Nachfolge geklärt: David Pfeiffer (39)vom badischen Verbandsligisten VfB Eppingen wird der Marinic-Nachfolger in der kommenden Saison. (te)