Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – SG H2Ku Herrenberg (Sonntag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Noch gibt es unterschiedlichste Varianten, wie der HSG Konstanz II der Klassenerhalt in der Oberliga gelingen kann. Zunächst geht es den Trainern Benjamin Schweda und Vitor Baricelli vor dem Heimspiel gegen Herrenberg darum, die Verkrampfung abzulegen und wieder mit Lockerheit und Freude überzeugen zu können.

Zumindest scheint sich der Kader langsam wieder zu füllen und die personelle Optionen daher wieder deutlich umfangreicher zu sein. „Wir haben diese Woche intensiv daran gearbeitet, in der Abwehr mehr Stabilität zu bekommen und mehr Freude daran zu haben, den Gegnern Probleme zu bereiten“, erklärt Schweda mit Blick auf den letzten Rückschlag bei der 29:31-Nielderlage bei Drittliga-Absteiger Blaustein.

Der Fokus liegt ohnehin „voll auf uns“, betont der 28-Jährige. „Wir wissen um die Situation und die gesunkenen Chancen auf den Klassenerhalt. Aber wir geben nicht auf.“ Zumal der aktuell belegte Rang 13 noch wichtig werden könnte und dann zum Klassenerhalt führt, wenn der Tabellenelfte in den Relegationsspielen gegen die Elften der vier anderen Drittliga-Staffeln sich den Klassenerhalt sichern kann.

Durch Aufstiegsverzichte aus den Oberligen in die 3. Liga könnten gar zwei oder mehr der fünf Drittliga-Elften in der Liga bleiben. So gilt es für die Konstanzer einerseits Rang 13 abzusichern und nach oben trotz sieben Punkten Rückstand auf den Zwölften weiter an der Aufholjagd zu basteln. Im Saisonendspurt stehen noch fast alle Spiele gegen die Teams hinter der HSG bevor.

Die längste Auswärtsfahrt der Saison

TVG Großsachsen – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Sachsenhalle, Hirschberg-Großsachsen). – Auf die Oberliga-Handballer des TuS Steißlingen wartet am Samstag bei der längsten Auswärtsfahrt der Saison mit dem TVG Großsachsen ein richtiger Hochkaräter. Der TV Germania gehört trotz der aktuellen Platzierung im Mittelfeld der Tabelle zu den Spitzenteams der Liga. Nach zehnjähriger Drittligazugehörigkeit musste die Mannschaft aus der Gemeinde Hirschberg im Sommer den Weg eine Etage tiefer in die Oberliga antreten. Das TVG-Team um den langjährigen Trainer Stefan Pohl konnte sich vor der Saison nochmals punktuell verstärken und verfügt über einen starken und breiten Kader.

Steißlingen möchte das Hinspiel vergessen machen und sich nicht vorschnell geschlagen geben. | Bild: Silke Euchner

Aktuell steht die Mannschaft mit 30:22 Punkten auf Platz acht der Oberligatabelle. Nach drei teils knappen Niederlagen gegen den Spitzenreiter TGS Pforzheim, den Tabellensiebten TSV Heiningen und den Ligasechsten TSV Blaustein konnten die Nordbadener zuletzt wieder zurück in die Erfolgsspur finden und gegen die H2Ku Herrenberg (9.) und den TuS Altenheim (17.) Siege einfahren.

Das Hinspiel im Hegau gestalte sich recht deutlich zugunsten der Gäste. So musste der TuS sich mit 24:36 gegen die körperlich überlegene Mannschaft geschlagen geben. Die Steißlinger müssen nach wie vor wieder einige Ausfälle kompensieren und können nur personell geschwächt anreisen. Dennoch möchte der Tabellen-16. sich nicht vorschnell geschlagen geben und am Wochenende um die nächsten beiden Punkte kämpfen.