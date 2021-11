Frauenhandball, 3. Liga Staffel F: TS Herzogenaurach – TuS Steißlingen (Sonntag, 16 Uhr). – Am Sonntag wartet auf die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen eine der längsten Auswärtsfahrten der ganzen Saison. So geht es über 385 Kilometer in Richtung Nürnberg, wo das Spiel bei der TS Herzogenaurach ansteht, eine Mannschaft, die aktuell punktgleich mit den Hegauerinnen ist.

Die Gastgeberinnen aus dem Frankenland zeigten in den vergangenen Wochen starke Leistungen und sind im Spiel gegen den TuS der Favorit. So konnte Herzogenaurach den heimstarken TSV Wolfschlugen mit 25:22 schlagen, ehe es gegen den Lokalrivalen aus Erlangen ein 26:26-Unentschieden gab. Auch am vergangenen Wochenende zeigte die TS ihre Stärke und gewann gegen die HSG Würm/Mitte auswärts mit 26:25. Dabei zeigte sich TS-Spielerin Saskia Probst wieder in Trefferlaune, so steuerte sie zwölf Feldtore bei und erzielte somit nahezu die Hälfte der TS-Treffer an diesem Tag. Generell zählt Probst zu einer der stärksten Spielerinnen der Liga, sie steht mit 61 Toren auf Platz vier der Torschützenliste.

Dementsprechend gilt es für die Steißlingerinnen, die Kreise von Probst möglichst einzuengen, jedoch darf man hierbei sich nicht nur auf diese einzelne Spielerin konzentrieren. Mit zuletzt zwei Siegen in Serie steht die TuS-Mannschaft von Trainer Sascha Spoo weiterhin auf dem sicheren sechsten Tabellenplatz, welchen die Hegauerinnen mit einem Sieg gegen Herzogenaurach festigen könnten. Dafür muss Steißlingen wieder von Beginn an hellwach sein und vor allem gegen die kompakte 6:0-Abwehr der Gastgeberinnen Lösungen finden. Wichtig wird es zudem sein, die eigene Abwehr stabil zu gestalten und aus dieser die eigenen Stärken im Tempospiel auszunutzen. Dabei kann Trainer Sascha Spoo bis auf die Langzeitverletzten Lisa Maier und Kerstin Lang auf alle Spielerinnen zurückgreifen.

„Mit einem Sieg gegen Herzogenaurach können wir einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Allerdings wird dies mehr als schwer, so hat die TS in den letzten Wochen starke Gegner schlagen können und gerade auswärts ist es in dieser Liga immer schwierig, Punkte zu holen“, erklärt der TuS-Trainer Sascha Spoo vor der schweren Aufgabe beim Tabellensiebten. (mw)