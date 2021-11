Volleyball, 2. Bundesliga: SV Schwaig – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Hans-Simon-Halle). – Der Wiedereinstieg nach dem spielfreien DVV-Pokal-Wochenende ist dem TSV Mimmenhausen mit dem 3:0-Heimsieg über Grafing solide geglückt. Daraus aber nun abzuleiten, dass das auch am Samstag so weitergehe, hält Christian Pampel eher für gewagt. Es gäbe einen Unterschied zwischen dem Vorletzten Grafing und Schwaig, dem Tabellensiebten. Grafing hat nach dem Gewinn des Titels seinen Kader beinahe komplett erneuern müssen. Die Meistervolleyballer haben ihre Schuhe an den berühmten Nagel gehängt. Und der junge Ersatz ist noch nicht auf Titelniveau.

Schwaig, flink und stabil

Schwaig dagegen, vergangene Saison auf Rang sechs, hielt seine Stammsechs im Großen und Ganzen. Mit Veit Bodo Dobbertin (Libero) und David Gallas (Zuspiel) hat Trainer Milan Maric zwei junge Spieler im Team, die ihr Können im Volleyballinternat in Frankfurt erlernt haben. Während Gallas hinter dem guten Moritz Gärnter Ersatz ist, steht Dobbertin auf dem Feld – und erhält viel Lob. Flink und stabil sei er. Und das gilt wohl auch für den SV Schwaig insgesamt.

Keine einfache Aufgabe für Mimmenhausen

„In der Vergangenheit haben wir den SV schon ein paar Mal besiegt“, erinnert sich der Mimmenhauser Spielertrainer an meist umkämpfte Duelle. „Aber wir haben öfters verloren, und am Samstag müssen wir auch noch auswärts ran. Das wird keine einfache Aufgabe.“

Angriffe aus dem Hinterfeld

Schwaig habe, so Pampel, zum Beispiel mit dem Polen Michal Dzierwa ein Kraftpaket auf der Diagonalen, das schwer auszurechnen sei. Der 1,97-Meter-Mann spiele sehr variabel, greife nicht nach Schema F an und sei schwer in den Griff zu bekommen. Das aber müssen die Mimmenhauser, denn in Tritt kommen lassen dürfen sie ihn auf keinen Fall. Auch auf Außen sind die Volleyballer aus der Stadt bei Nürnberg gut besetzt. Einer ihrer Besten, Perica Stanic, hat zwar den Klub verlassen. Der 22-jährige Max Bibrack ersetzt den Kroaten. Mit gutem Armzug und guten Angriffen auch aus dem Hinterfeld. Vielleicht, so glaubt Pampel, sei der Tabellensiebte im Vergleich zum Vorjahr ein wenig, ein klein wenig schwächer aufgestellt, „Aber er ist gut genug, um guten Volleyball spielen zu können.“

Mimmenhausen will dennoch drüber springen

Die Schwaiger Hürde ist also höher als die der Grafinger. Dennoch will Mimmenhausen drüber springen. Trotz der nicht gerade optimalen Voraussetzungen. Jonas Hoffmann laboriert an einer Achillessehnenverletzung, wurde vergangenes Wochenende von Heiko Schlag vertreten. Fraglich, ob er in der Hans-Simon-Halle auflaufen wird. Spannend ist die Antwort auf diese Frage auch bei Zuspieler Federico Cipollone, Außenangreifer Lukas Ott und Mittelblocker Tim Knaus. Alle drei waren Mitte der Woche noch krank (kein Corona, die BZ-Arena hat keine Heizung).

Kleine Probleme individuell aufarbeiten

Ein Training mit komplexen Inhalten war, zum Leidwesen des TSV-Spielertrainers, mit dezimierter Besetzung natürlich nicht möglich. Die „kleinen Probleme“, die Pampel nach dem 3:0 gegen Grafing erkannt hatte, versuchten sie individuell aufzuarbeiten. Mit spielerischen Formen, die keine sechs Sportler auf jeder Seite benötigen. Dennoch ist Christian Pampel davon überzeugt, auch in Schwaig zu punkten: „Wir sind dazu gut genug.“