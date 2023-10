Turnen, Bundesliga, StTV Singen – Eintracht Frankfurt 29:42. – Nach der am Ende dann doch deutlichen Niederlage im Kellerduell gegen Eintracht Frankfurt sind die Chancen, dass die Singener Turnriege auch im fünften Bundesligajahr den Klassenerhalt schafft, auf ein Minimum gesunken. Zwar stehen noch zwei Wettkämpfe für die Hohentwieler aus, darunter am 18. November ein Heimwettkampf gegen die TG Saar.

Kommentar von Jürgen Rüssler Lokalmatador Tim Leitenmair machte den Auftakt am Singener Problemgerät, dem Pferd. Die Gäste aus Frankfurt lagen nach dem Boden bereits mit 9:2 vorne, Singen musste punkten. Doch Leitenmaier musste gegen Ende seiner Kür vorzeitig absteigen. Unter dem Applaus des Publikums bereitete sich der Singener darauf vor, nochmals an das Gerät zu gehen und seine Übung planmäßig zu beenden. In der Frankfurter Ecke freute man sich nicht etwa über die Schwäche des Gegners, nein, auch von hier wurde der Gegner lautstark angefeuert.

Dies wiederholte sich in beiden Riegen bei zwei weiteren Turnern, die am Pferd abbrechen mussten. Letztes Gerät, das Reck: Im zweiten Duell war der Singener Daniel Schlüter im Einsatz. Obwohl zu diesem Zeitpunkt der Gäste-Sieg noch nicht feststand, kam aus der Frankfurter Ecke ein „Auf geht‘s, Daniel!“ Dem Gegner eine starke Leistung wünschen – bei den Turnern ist offenbar selbstverständlich, was in anderen Sportarten schier undenkbar ist. Es soll schon Fußballer gegeben haben, die vor einem Strafstoß den Rasen am Elfmeterpunkt mutwillig beschädigten, um es dem Gegner schwer zu machen. Deshalb folgender Tipp: am 18. November einen Besuch in der Münchriedhalle einplanen. Hier kann man nicht nur erstklassiges Turnen bewundern, sondern bekommt auch eine Lehrstunde in Sachen Fairness.

Mit Blick auf die Qualität der kommenden Gegner hält sich der Optimismus bei StTV-Coach Axel Leitenmair allerdings in Grenzen. „Keine Chance, wir sind da jetzt raus! Wir werden natürlich weiterkämpfen, aber wir haben jetzt zwei Hochkaräter vor der Brust!“, stellte Leitenmair nach der 29:42-Niederlage am Sonntag gegen die Hessen ernüchtert fest.

Allerdings gab es vor allem in der Anfangsphase des Wettkampfes gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Frankfurter Wertungen, die nicht unbedingt zum Vorteil der Singener ausfielen. Nach einer Wertung zu Gunsten von Frankfurt an den Ringen musste Axel Leitenmair dann doch bei der Jury nachfragen, ob hier ein Eingabefehler vorliege.

„Es ging schon am Boden los, als ein Frankfurter nach einem Sturz beim Kraftteil dennoch drei Punkte holte, und ging an den Ringen weiter. Das waren dann schon einige Punkte, die auch die Frankfurter nicht verstanden. Das war nicht ein bisschen drüber, das war krass drüber. Im Endeffekt aber: Die Frankfurter waren gut, waren stabil und haben daher verdient gewonnen!“, zog Leitenmair sein Fazit nach dem verlorenen Heimwettkampf.

Das Problemgerät mit Leichtigkeit gemeistert

Die Frankfurter waren gut, aber der Singener Yumin Abbadini war an diesem Abend besser. Doch für den Sieg reichte dies nicht, nur für den zwischenzeitlichen Ausgleich am vorletzten Gerät, dem Barren. Das Highlight des Abends jedoch lieferte der 22-jährige Italiener, der vor Kurzem bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen im Mehrkampf den sechsten Rang erturnte, am Pferd. Das zweite Gerät im Wettkampf ist für viele Aktive eher das Problemgerät.

Vor dem Italiener hatten sich mehrere Turner beider Riegen teilweise mühsam durchgekämpft, drei mussten sogar ungewollt absteigen. Ganz anders der Italiener in Diensten des StTV Singen: Mit einer Leichtigkeit wirbelte er, ohne eine Schwäche zu zeigen, über das Gerät. Der Lohn: mit 14,65 Punkten die Tageshöchstwertung und lang anhaltender Applaus von den 550 Zuschauern in der Singener Münchriedhalle.

In zwei Wochen geht es nun für die Singener Bundesligariege zum TuS Vinnhorst, der sich in den beiden vergangenen Jahren den Meistertitel sicherte, ehe es am 18. November eventuell zum vorerst letzten Singener Heimwettkampf in der 1. Bundesliga kommt. Dann gastiert die TG Saar, aktuell punktgleich mit Vinnhorst in der Tabelle und noch mit Ambitionen nach ganz oben, zum Saisonabschluss in der Münchriedhalle.