Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – VC Eltmann (Sonntag, 1. Oktober, 16 Uhr, BZ-Arena Salem). – Einen ganz besonders schillernden Gast empfängt der TSV am Sonntag. Kaum ein Bundesligaklub hat eine derartig turbulente „Karriere“ hinter sich wie die Unterfranken. 2009 insolvent, 2019 Zweitligameister und im gleichen Jahr erneut insolvent, Lizenzentzug und drei Jahre Sperre. Und jetzt ist der Drittligameister wieder da, und will sich, so das Management, in der 2. Liga etablieren, die erste Bundesliga sei kein Thema mehr. „Genug gescheitert“ titelte die Süddeutsche Zeitung kürzlich.

Eltmann kommt mit großer Zweitligaerfahrung

Christian Pampel interessiert das Hin und Her, Rauf und Runter nur am Rande. Schnee vom vergangenen Jahr für den Trainer des TSV Mimmenhausen. Ihn interessiert mehr, warum die „Eltmänner“ so schillernd gestartet sind. Einen der Gründe für den Höhenflug des Aufsteigers macht Pampel in der „großen Erfahrung“ der Mannschaft aus. Da seien einige schon lange in der 2. Liga aktiv, vor allem drei Namen stehen im Fokus: Der 31-jährige Bosnier Perica Stanic im Außenangriff, Gavra Medunic ist 38, aber der Mittelblocker aus Serbien ist nicht der Alterspräsident beim Gast. „Christian Nowak ist ein alter Kollege, mit ihm war ich auf dem Volleyballinternat“, verrät Christian Pampel, der Mittelblocker könne trotz seiner 44 Jahre „diese Position spielen“.

Duell mit Eltmann kein Selbstläufer für Mimmenhausen

Also: Da kommt was auf den TSV zu, das wird kein Selbstläufer für den bisher so wenig erfolgreichen Gastgeber. „Mir war von Anfang an klar, dass Eltmann eine gute Mannschaft hat, nicht wie ein Aufsteiger auftritt.“ Der ehemalige Bundesligist und CEV-Pokal-Teilnehmer hatte in Bühl („das ist eine Ansage“, so Pampel) mit 3:1 das Aufsteigerduell der ehemaligen Bundesligisten gewonnen. Das 3:0 zu Hause gegen Leipzig war eher zu erwarten. Fazit: Eltmann ist im Tritt, „wir noch nicht“.

Christian Pampel ist dennoch zuversichtlich

Dennoch ist Pampel zuversichtlich, dass der Hebel zur besseren Vorstellung hin umgelegt werden kann. „Weil ich zum ersten Mal in der Saison mit allen Spielern antreten kann.“ Der Kader erlaubt Alternativen. Zwar habe der TSV dann immer noch „ein paar Probleme mehr als ihm lieb ist.“ Aber der Kader erlaubt auf jeden Fall Alternativen. Die hatte Pampel in den ersten beiden Partien nicht.

Wichtig für Mimmenhausen: Leistungslevel halten

Entscheidend wird sein, ob alle Mannschaftsteile ihren Leistungslevel halten, „wir mit einem ausgeglichenen Spielgeflecht spielen können“. In den ersten beiden Partien sei immer ein Element oder Spieler weggebrochen. Und einen Mann hat der TSV derzeit nicht, der in brenzligen Momenten dies zu kompensieren in der Lage wäre. Christian Pampel spielt ja nicht mehr. Können aber seine Spieler das Side out halten, ist der Nutzen programmiert: Bringt Mimmenhausen seine Angriffe durch, gerät der Gegner, im vorliegenden Falle also der erfahrene VC Eltmann, unter Druck, in Zugzwang, muss seine Spielweise anpassen und macht deshalb möglicherweise Fehler. Passiert das, spielt Mimmenhausen auf Augenhöhe mit, ist wieder konkurrenzfähig und muss nicht jedes Mal einem größeren Rückstand hinterherlaufen. Ob das zu Zählbarem führt? „Ich habe keine Glaskugel“, antwortet Pampel. Hauptsache ordentlich gespielt. Auf Schillerndes legt beim TSV derzeit eh keiner großen Wert.