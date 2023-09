SBFV-Pokal, Achtelfinale: Bahlinger SC – SC Pfullendorf (heute, 17.30 Uhr, Kaiserstuhlstadion). – Im Vorfeld dieser Begegnung hat es auf Pfullendorfer Seite Bemühungen gegeben, über Absprachen die Partie gegen den Regionalligisten in die heimische Geberit-Arena zu verlegen.

Letztendlich ist nach den Verbandsstatuten eine Tauschmöglichkeit des Heimrechts bei zwei Klassen Unterschied nur bis zur Landesliga möglich. So müssen sich die Linzgauer als Verbandsligist auf ihre beschwerliche, über zweieinhalbstündige, 150 Kilometer entfernte Reise machen. Und dies mit reduziertem Stammpersonal.

Die beiden Innenverteidiger Robin Rauser und Daniel Niedermann sind beruflich unabkömmlich. Ersetzt werden sie durch Amadou Marena und den aus Illertissen heimgekehrten Jan Konrad. „Wir werden auch ein paar A-Jugendliche mitnehmen und spielen lassen“, sagt Pfullendorfs Coach Hakan Karaosman, der sich auf die Herausforderung in diesem Leistungsvergleich sogar freut. Sein Assistent Joe Hatzing hält bei disziplinierter Defensiv-Ordnung einen Überraschungscoup des Underdogs für möglich.

Dabei ist beiden Übungsleitern sonnenklar, dass der Regionalligist den Favoritenstatus inne hat. „Die Kaiserstühler sind aber mehr unter Zugzwang. Und wir haben dort nichts zu verlieren, können befreit aufspielen“, setzt Karaosman auf ein selbstbewusstes Auftreten seiner jungen Akteure im ungleichen Duell. Auf keinen Fall wollen die Pfullendorfer den ins fünfte Regionalligajahr mittelprächtig gestarteten Bahlingern als Kanonenfutter dienen.

Letzter SCP-Pokalsieg liegt weit zurück

Die Handhabe für eine wirksame Gegenwehr verspricht sich Hakan Karaosman über einen Informanten, der den Gegner bei dessen 2:3-Niederlage in Freiberg unter die Lupe nahm. Die am höchsten im Transferwert eingestuften Kräfte beim Bahlinger SC sind Linksverteidiger Noah Lovisa und der treffsichere 30-jährige offensive Mittelfeldspieler Hasan Pepic, der in seiner Jugend gesetzter Nationalspieler von Montenegro war.

Zieht man die bisherigen Pokalerfolge zu Rate, so haben die Kaiserstühler zuletzt 2013 und 2015 die südbadische Pokaltrophäe geholt. Der letzte Pokaltriumph des SCP liegt noch länger zurück: 2010 konnte der SV Linx im Finale knapp mit 1:0 bezwungen werden. Danach haben die Linzgauer in diesem Wettbewerb nur wenig Fortune besessen. Der letzte Einzug ins Viertelfinale liegt sechs Jahre zurück, das Spiel ging in Denzlingen mit 0:5 verloren. Doch Hakan Karaosman bleibt von der Statistik unbeeindruckt.