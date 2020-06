von unserer Sportredaktion

Fußball: Der 32-jährige Bartosz Broniszewski kommt vom FV Ravensburg zum SCP. Beim Oberligisten war er in den vergangenen drei Jahren eine feste Größe in der Defensive.

Die Vita des Defensivstrategen liest sich beeindruckend: Ausgebildet wurde der gebürtige Münchner unter anderem in der Jugendabteilung des FC Bayern München. In der A-Juniorenbundesliga war er für die SpVgg Unterhaching und der TSG 1899 Hoffenheim aktiv, wo er wichtige Erfahrungen sammelte, ehe er im Aktivenbereich an den Betzenberg wechselte, wo er unter anderem auch auf drei Zweitligaspiele beim 1. FC Kaiserslautern kam. Weitere Stationen in der Regionalliga waren Rot-Weiß Essen und der SV Wilhelmshaven.

Vor sieben Jahren führte ihn sein Weg dann nach Oberschwaben, wo er für den TSV Berg (unter anderem auch unter SCP-Trainer Adnan Sijaric) am Ball war, ehe er sich als Stammspieler beim FV Ravensburg in der Oberliga Baden-Württemberg etablierte.

Freude bei Robert Hermanutz

Der Sportliche Leiter des SC Pfullendorf, Robert Hermanutz, freut sich, dass die Verpflichtung des vielseitigen Defensivspielers gelungen ist: „Wir sind glücklich, dass Bartosz sich für uns entschieden hat! Es ist ein wichtiger Schritt in den Planungen für die kommende Spielzeit. Bartosz Broniszewski hat in der Vergangenheit bei verschiedenen Vereinen in der Oberliga und Regionalliga bewiesen, dass er ein vielseitiger Spieler ist, der uns in der Defensive wie auch mit seiner Erfahrung helfen kann.“

Frank Stark verlässt SCP

Kein Pfullendorfer mehr: Frank Stark (vorne) verlässt das Tiefental. | Bild: Fischer, Eugen

Nicht mehr zum SCP-Kader gehören wird dagegen Frank Stark. Der Offensivmann war verletzungsbedingt in der aktuellen Saison nur auf einen Einsatz in der Verbandsliga Südbaden gekommen.