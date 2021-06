Fußball: „Uns hat der Spielrhythmus und das robuste Zweikampfverhalten gefehlt“, so die ernüchternde Erkenntnis von SCP-Trainer Adnan Sijaric zum Start in die Vorbereitung nach achtmonatiger pandemiebedingter Auszeit. Vor einer erwartungsfrohen Kulisse in der Geberit-Arena mangelte es beim SCP nicht nur merklich an der Feinjustierung, auch die Abwehr packte selten energisch zu und der Angriffsmotor geriet ohne den immer noch gesperrten Samuel Peter erstaunlich oft ins Stottern.

Viel besser brachten die homogener wirkenden Gäste den Ball ins Rollen. Sie hätten ihre 2:0-Führung durch Dimitri Stroh (19.) und Anatol Walter (52.) sogar deutlich ausbauen können. Sijaric erlöste seine Stammformation zur Halbzeit und wechselte acht frische Kräfte der jüngeren Garde ein.

Nur Broniszewski trifft

Doch von insgesamt größeren Feldvorteilen abgesehen, sprang lediglich nach einer unnötigen Notbremse an Marco Straub ein Strafstoß heraus, mit dem Bartosz Broniszewski nach 69 Minuten auf 1:2 verkürzte. In der zweiten Partie dieses Turniers ist der SCP am Samstag, 15 Uhr, beim Landesligisten SC 04 Tuttlingen im Donaustadion gefordert. (jüw)