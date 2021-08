Fußball-Landesliga: SC Pfullendorf – SV Weil (Samstag, 15.30 Uhr, Geberit-Arena). – Fünf Punkte aus den ersten drei Spielen – für Robert Hermanutz, Sportlicher Leiter des SC Pfullendorf, ist das zu wenig. Und er betont in schonungsloser Offenheit: „Damit bin ich nicht zufrieden, wir haben vom Spielverlauf her gegen Radolfzell und Donaueschingen jeweils zwei Punkte liegen lassen.“

Immerhin dürfte Hermanutz mit der Verpflichtung des Ex-Rielasingers Nicola Guglielmelli einen guten Griff getan haben. Der 24-Jährige fügte sich bei seinem Debüt als Taktgeber im Mittelfeld gleich ordentlich ein. Somit gilt beim SC Pfullendorf eine Baustelle als behoben, die durch den Weggang von Alessandro Sautter entstanden war. Der dafür ebenfalls in Frage kommende 19-jährige Luka Simunovic fällt verletzungsbedingt (Absplitterung im Großzehbereich) wohl für längere Zeit aus.

In den nächsten beiden Partien wird auch Trainer Adnan Sijaric nicht an der Seitenlinie stehen, er weilt im Urlaub in seiner Heimat Montenegro. Da sein Assistent Hakan Karaosman wegen unsportlichen Verhaltens (so der Verband) für diese Partie noch ein Platzverbot verhängt bekommen hat, übernimmt Josef Hatzing das Coaching, er leitet beim SCP die Jugendakademie und ist A-Lizenz-Inhaber.

Mit ihm will Robert Hermanutz dem eigenen Anspruch gerecht werden, vor heimischem Publikum soll der erste Dreier her: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, das in die Tat umsetzen zu können“, gibt der Sportliche Leiter klar die Marschroute vor.

Die Gäste vom Hochrhein warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg, verbuchten bisher zwei Teilerfolge. Aber die Mannen von Trainer Andreas Schepperle haben sich kurz vor Ende der Transferperiode gleichermaßen verstärkt: mit dem Defensivspezialisten Hasan Ates und mit Luis Couto Pereira.

Letzterer kam aus Frankreich und ist dort fünftligaerprobt, der neue Dreh- und Angelpunkt im Team des SV Weil. Beide Spieler haben beim 2:2 gegen Durbachtal debütiert. (jüw)

Mettnauer fahren wieder nach Elzach-Yach

SF Elzach-Yach – FC Radolfzell (Sonntag, 15 Uhr). – Wieder geht es nach Elzach, nach dem 4:0-Sieg im SBFV-Pokal am Mittwoch fährt der FC Radolfzell wieder ins Elztal. Wer nun denkt, dass die Mettnauer nur nach Elzach fahren, um die Punkte abzuholen, liegt falsch. Auch diese Partie muss erst gespielt werden. Die SF Elzach-Yach haben sicher ihre Lehren aus der Niederlage gezogen und werden wohl mit einer anderen Taktik ins Spiel gehen. Am Mittwoch agierten die Gastgeber nur mit langen Bällen und machten es der FC-Verteidigung leicht.

Die Mettnauer dagegen zeigten, wozu sie fähig sind. Trotz mehrerer Ausfälle, wie etwa der gesamte Sturm mit Alexander Stricker, Robin Niedhardt oder Yannnic Schädler, stand eine Top-Mannschaft auf dem Platz und alle Spieler zeigten ein gute Einstellung.

Der breite Radolfzeller Kader ist viel wert, denn die Spieler sind fast eins zu eins ersetzbar und jede Position ist doppelt besetzt. Daher ist Trainer Steffen Kautzmann wieder gefragt. Spielt er mit der gleichen Mannschaft, gibt er einigen Spielern eine Pause oder stellt er die zurückkommenden Akteure auf?

Eines ist sicher: Der FC Radolfzell wird am Sonntag wieder ein Verbandsliga-taugliches Team auf dem Platz haben. Wichtig war, dass das in dieser Saison ungeschlagene Team am Mittwoch in Elzach kein Gegentor bekommen hat. So hoffen Anhänger, Trainer und Verantwortliche, dass es so weiter geht. Mit zwei Siegen könnten die Mettnauer sich in der Spitzengruppe festsetzen. Schließlich will der FCR möglichst in der oberen Hälfte stehen, mit Abstand zu den hinteren Plätzen. (km)