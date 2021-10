von unserer Sportredaktion

Fußball, Verbandsliga: Offenburger FV – SC Pfullendorf (Samstag, 14.30 Uhr, Karl-Heitz-Stadion) – Einen besseren Rahmen kann es nicht geben, wenn der SCP als Ligazweiter im Topduell auf den punktgleichen Dritten und zwölffachen südbadischen Meister Offenburg trifft. Beide Teams sind torfreudig, bringen spielerische Klasse mit und wollen ganz oben mitmischen. „Der OFV ist sehr heimstark. Aber auch wir sind nicht so verkehrt unterwegs“, sagt SCP-Trainer Adnan Sijaric voller Vorfreude. Und er weist daraufhin, als einziger Verbandsligist in acht Partien noch ungeschlagen zu sein. In diesem Vergleich auf Augenhöhe dürfte die Tagesform entscheidend sein. Der Pendel schlägt wohl für denjenigen aus, der ein paar Prozentpunkte mehr aus sich herauskitzeln kann, prognostiziert der Pfullendorfer Coach.

Etwas geknickt wirkte Joshua Menger, der bei seinem Einstand zuletzt eine Vielzahl an Tormöglichkeiten ausgelassen hat, sich aber nun beim OFV von einer zielsicheren Seite zeigen will. Noch mehr als das unnötige 1:1 gegen Teningen schmerzt Sijaric, dass seine Säule auf der linken Abwehrseite, Amadou Marena, vom Platz geflogen ist. Ihn erwartet eine mehrwöchige Rotsperre. Ersetzen könnte ihn Felix Waldraff, der zuletzt offensiver spielte, oder es böte sich alternativ die Bildung einer Dreierkette an.

Personell laufen die Pfullendorfer zwar nicht auf der letzten Rille. Doch Jan Konrad hat sich gegen Teningen eine Fußprellung zugezogen und fällt wie Luca Gruler aus. Auch Bartosz Broniszewski ist weiterhin angeschlagen. Hinter Nicola Guglielmelli (Magengrippe) steht ein Fragezeichen. Dafür kehrt Robin Rauser wieder ins Team zurück. Auch Silvio Battaglia ist wieder ins Training eingestiegen. Einsatzbereit ist zudem der 21-jährige Elvir Bekjiri, der sich als Neuerwerbung vor anderthalb Jahren im Trainingslager das Kreuzband riss und jetzt genesen ist. (jüw)

Gegner in der Erfolgsspur

FC Auggen – FC 03 Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr, Sportplatz Auggen). – Der FC 03 Radolfzell gastiert beim Tabellenführer FC Auggen im Markgräflerland und trifft dort auf einen Gegner, der seit einigen Wochen in der Erfolgsspur unterwegs ist. Für die Radolfzeller wird das mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, doch der Blick auf die vergangenen Duelle gibt Grund zum Optimismus. Radolfzell hat noch nie in Auggen verloren und diese Serie soll sich, wenn es nach den Mettnauern geht, natürlich auch am Samstag nicht ändern. Radolfzell reist mit Respekt nach Auggen, aber Angst sollte die Mannschaft von Trainer Steffen Kautzmann nicht haben. Der FC Auggen hat am vergangenen Spieltag den Tabellenletzten aus Endingen nur knapp mit 1:0 besiegt. Bei den Auggenern greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal fünf Gegentoren stellt der Gastgeber die beste Defensive der Verbandsliga. Die Mannschaft von Coach Daniel Kreisl weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Aber nun zum FC 03 Radolfzell: Er zeigt von Woche zur Woche, dass er gewillt ist, die Spiele zu gewinnen. Doch die Umsetzung auf dem Platz stimmt noch nicht so. Aus den letzten fünf Spielen verließ die Mannschaft nur einmal als Sieger den Platz. Fehlen werden Luci, Lang, Keller, Schaar und Schonhard, Fragezeichen stehen hinter Bühler und Torwart Bissinger. (km)