Verbandsliga: Kehler FV – SC Pfullendorf 1:1 (0:1). – Der SC Pfullendorf hat beim Gipfeltreffen den hochdotierten Kehlern einen verdienten Punkt abgetrotzt. „Wir sind natürlich sehr zufrieden, ich bin überzeugt davon, dass in Kehlen nicht viele Mannschaften etwas holen werden“, freute sich SCP-Trainer Adnan Sijaric über den Teilerfolg, der zum Schluss noch am Seidenen Faden hing.

Es war ein Duell auf Augenhöhe, von gegenseitigem Respekt getragen. Immerhin konnten die Linzgauer die erste halbe Stunde für sich gestalten. Zwangsläufig, so Sijaric kam die Führung für seine Elf zustand, als Silvio Battaglia eine Kopfballvorlage von Luca Gruler aus nächster Distanz in die Maschen drückte. Kehl wurde im ersten Abschnitt nicht zwingend gefährlich, obgleich sich die Pfullendorfer im weiteren Spielverlauf einige kleinere Nicklichkeiten erlaubten und den Gegner damit einige Freistoßmöglichkeiten ermöglichten.

Dennoch schien für die Gäste alles nach Plan zu laufen, die auch nach dem Seitenwechsel zunächst erstaunlich viele Freiräume bekamen. Allerdings verpasstenihre Offensivkräfte vier glasklare Kontermöglichkeiten, um die Führung weiter auszubauen. Das sollte sich rächen: Kevin Assenmacher blieb es nach 67 Minuten vorbehalten, zum 1:1 gleichzuziehen. Und es sollte noch dicker kommen für den SCP: Stefan Zimmermann bremste in der Rückwärtsbewegung einen durchlaufenden Kehler Angreifer aus und sah in der 75. Minute dafür die Ampelkarte. So wurde in Unterzahl die Schlussphase fast ausschließlich von den Ortenauern bestimmt. Sie verbuchten einen Lattentreffer, und Sebastian Willibald verhinderte mit einer Glanzparade einen Rückstand. Mit Zähnen und Klauen verteidigten die Pfullendorfer den Punkt bis zum Schlusspfiff.

Tore: 0:1 (20.) Battaglia, 1:1 (67.) Assenmacher. – SR.: John (Birkenfeld). – Z.: 310. – Bes. Vork.: Gelb-Rot: Zimmermann (74., SCP). – SC Pfullendorf: Willibald, Waldraff, Zimmermann, Gruler, Sautter (60. Neumaier), Battaglia, Beck (58.) Peter, Behr, Menger (90. Bun Ceesay), Broniszewski, Karacan.