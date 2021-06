von Autorenzeile

Fußball: Die Verbandsligisten des Fußball-Bezirks Bodensee, der FC 03 Radolfzell und der SC Pfullendorf, haben – wie nahezu alle Amateurteams – in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel bestreiten können, erst seit einigen Tagen sind – stets unter Hygieneauflagen – Testspiele möglich. In den Jahren 2020 und 2021 kommen beide Mannschaften saisonübergreifend jeweils auf gerade mal elf Verbandsligapartien. Kein Wunder, dass die mangelnde Wettkampfpraxis eines der Hauptprobleme der Trainer darstellt. Auf der anderen Seite gilt es nun, eine ungewöhnlich lange Vorbereitungsphase sinnvoll zu gestalten, denn die Saison 21/21 beginnt am 7./8. August, zeitgleich mit der ersten Runde im DFB-Pokal.

Um möglichst rasch wieder in einen Spielrhythmus zu kommen und den Testspielen eine höhere Wertigkeit zu geben, haben sich die sportlichen Leiter der beiden Verbandsligisten SC Pfullendorf und DJK Donaueschingen mit den württembergischen Landesligisten Spvgg Trossingen und SC Tuttlingen zusammengetan und den Regio-Cup kreiert. Zwei Aspekte fallen im Vergleich zu klassischen Vorbereitungsturnieren ins Auge: Zum einen wird hier über mehrere Wochen eine Runde „Jeder gegen jeden“ über die volle 90-minütige Spieldistanz mit anschließenden Finalspielen ausgetragen, zum anderen soll sich der Regio-Cup in dieser Form fest in der Sommer-Vorbereitung etablieren.

Allerdings galt es bei der Vorbereitung auch stets die Pandemie-Lage im Auge zu behalten, Szenarien zu entwickeln, aber auch angesichts der Tatsache, dass bei entsprechenden Werten Spiele abgesagt werden könnten, den finanziellen Aufwand in überschaubaren Grenzen zu halten. Dies war auch mit ein Grund, weshalb man mit einem eher „schlanken“ Turnier starten wolle, so die Organisatoren bei einer Pressekonferenz. Für die nächsten Jahre ist durchaus angedacht, den Kreis der teilnehmenden Mannschaften zu vergrößern. Immerhin gelang es den Organisatoren, über Sponsoren ein Preisgeld von 2000 Euro ausschütten zu können sowie einen attraktiven Wanderpokal zu präsentieren.

Auftakt am 19. Juni

Auftakt des Regio-Cups ist am Samstag (19. Juni), wenn ab 13 Uhr in der Pfullendorfer Geberit-Arena die Spvgg Trossingen gastiert. Am 3. Juli kommt es in Pfullendorf zum Aufeinandertreffen der beiden südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf und DJK Donaueschingen. Abgeschlossen wird das Turnier mit den Finalspielen am 10. Juli.

Weitere Infos sowie den kompletten Spielplan gibt es im Internet unter www.RegioCup.de