von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga, Frauen, Staffel F: TPSG Frisch Auf Göppoongen II – TuS Steißlingen (Samstag, 15 Uhr, EWS Arena Göppingen). – Die Frauen des TuS Steißlingen sind zum Abschluss der regulären Saison auswärts in Göppingen zu Gast. Nachdem der TuS den Klassenerhalt nach dem Sieg in Nellingen und der anschließenden Spielabsage des TS Herzogenaurach bereits sicher in der Tasche hat, können sich die Hegauerinnen ohne Druck dieser Aufgabe stellen. Der Gegner TPSG Frisch Auf Göppingen benötigt dagegen noch einen Punkt, um den Ligaverbleib für die kommende Saison aus eigener Kraft zu sichern. Ansonsten wäre das Team auf einen Sieg des SV Allensbach in Nellingen angewiesen. Allerdings hat die TPSG inklusive Nachholspiele noch drei Mal die Möglichkeit, diesen entscheidenden Punkt zu holen. Im Heimspiel gegen den TuS vor eigener Kulisse wäre es jedoch die perfekte Möglichkeit, das erreichte Saisonziel zu feiern.

Der TuS hat das bereits geschafft, will sich aber natürlich am liebsten auch mit einem Sieg aus der regulären Saison verabschieden. Die Mannschaft kann befreit aufspielen und diese letzte Aufgabe genießen.



TV Nellingen – SV Allensbach (Samstag, 19.30 Uhr). – Am vergangenen Wochenende gestalteten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach ihren letzten Auftritt der regulären Runde in eigener Halle erfolgreich mit 33:30 gegen den TSV Heiningen. Das soll am kommenden Samstag auch im letzten Auswärtsspiel beim TV Nellingen gelingen. Die Allensbacherinnen stehen bereits als Teilnehmer für die Aufstiegsrunde fest, während Nellingen seine letzten beiden Spiele verlor und damit als Tabellensiebter in die Abstiegsrunde muss. „Damit musste man vor der Saison nicht unbedingt rechnen, dass der TVN mit ihrem qualitativ sehr guten Kader in die Abstiegsrunde geht“, erklärt der Sportliche Leiter und Vorstand der Frauen, Andreas Spiegel.

Trotzdem werden die Schwaben Hornets motiviert in die Partie gehen, war das Duell gegen den SV Allensbach doch auch lange in der 2. Bundesliga ein Prestigeduell. Zudem stehen mit Stephanie Lukau und Chiara Baur zwei ehemalige Allensbacherinnen im Kader. Letztere zog sich im vergangenen Spiel gegen den TSV Haunstetten allerdings eine Verletzung zu. Ein Einsatz der aktuellen Toptorschützin ist am Wochenende also noch fraglich. Beim SV Allensbach kehren einige Akteurinnen nach krankheitsbedingter Pause wieder zurück.

Das Hinspiel gegen Nellingen war lange umkämpft, erst Mitte der zweiten Halbzeit setzten sich die Allensbacherinnen entscheidend ab und gewannen mit 33:27. Das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz möchte das Tempospiel aus einer sicher agierenden Defensive heraus aufziehen. „Für uns geht es nun bereits darum, die Wettkampfsituation als Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele zu sehen“, so Andreas Spiegel. Außerdem besteht für den SV Allensbach die Möglichkeit, die reguläre Runde als Drittligameister abzuschließen. Dafür müsste aber Haunstetten noch zwei und Gröbenzell noch drei Punkte in ihren letzten Spielen abgeben. (asp)