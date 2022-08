von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Zu Beginn der Schulferien zeigten sich beim Abendsportfest in Fischbach einige Bezirks-Leichtathleten so richtig motiviert, ihre Bestleistungen noch einmal zu toppen. Durch das nahende Gewitter war wohl genügend Spannung in der Luft, als dem Aktiven Tom Bichsel von der LG Radolfzell ein Wurf mit dem Speer auf 63,07m gelang, auf den er schon die ganze Saison über gewartet hatte. Damit schraubte er seine Bestmarke ebenso nach oben wie die 13-jährige Amy Müller vom TV Engen, die auf 28,83m kam. Die gleichaltrige Radolfzellerin Elina Haghighat Panah warf mit 28,22m nicht viel weniger. U18-Sprinter Elias Keller vom TuS Gottmadingen kam auf starke 48,67m mit dem 700g-Speer.

Viele Besthöhen

Im Stabhochsprung nutzten sechs Nachwuchsspringer der Trainingsgruppe des Regionalkaders die Ruhe vor dem Sturm und sprangen allesamt Besthöhen. Damit konnten sie zum Abschluss ihrer ersten Saison noch einmal Erfolgserlebnisse sammeln. Bei den Mädchen sprang Filippa Voss (W15, TV Konstanz) mit 2,75m am höchsten und verbesserte ihre Bestmarke um 33 Zentimeter. Ihr folgten Lina Strittmatter (W14, LG Radolfzell) mit 2,55m und Charlotte Brandes (W15, 2,25m) sowie Hannah Kilgus (W14, LG Radolfzell), die 2,15m übersprang. Bei den Jungen verbesserte Ben Bohuschke (M15, LG Radolfzell) mit 2,85m seine Bestleistung um 23 Zentimeter, gefolgt von Leo Bläs (M14, LG Radolfzell), der 2,65m übersprang. Luzia Herzig (Aktive, TV Engen), die den Nachwuchs coachte, hatte dagegen Pech, als sie später einstieg und das nahende Gewitter ihr einen Strich durch ihren Plan machte, ebenfalls ihre Saisonbestleistung zu toppen. Bei böigem Wind musste sie sich mit 3,85m zufrieden geben und riss 4,05m knapp. (her)

Weitere Ergebnisse: Speerwurf Aktive: Alexander Hoch (LG Radolfzell) 47,02m; MU18: Nicholas Fink (TV Engen) 33,88m; WU16: Sofia Möhler (LG Salemertal) 26,47m, Hanna Kilgus 23,94m; 1000m: M50: Michael Strittmatter (LG Radolfzell) 3:38,63min; M65: Andreas Kohler (LG Radolfzell) 3:47,83min); 5000m: M45: Stefan Buhl (LG Radolfzell) 20:16,04min;