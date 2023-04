Kunstradsport: Die Kirnberghalle von Orsingen war Austragungsort des ersten von drei Durchgängen der Bezirks-Pokal-Serie 2023 im Radsportbezirk Hegau-Bodensee. Gleichzeitig fand die Bezirksmeisterschaft der Schüler statt, bei der es auch um die Qualifikation zur Badischen Meisterschaft am 14. Mai in Gutach ging. Von den 45 Startern in der Schülerklasse qualifizierten sich 13 für die Landesverbands-Meisterschaft. Für Kunstrad-Koordinator Frank Ruhland (Nenzingen) besonders erfreulich waren „die Starterzahlen und die vielen neuen jungen Nachwuchssportler“.

Bezirksmeisterschaft: Je vier Bezirksmeistertitel holten sich die Sportler und Sportlerinnen des RMSV Aach und RMSV Orsingen, drei durfte der RMSV Nenzingen mit nach Hause nehmen und über einen freute sich der RSV Volkertshausen. In den Mannschaftsdisziplinen dominierte der RMSV Aach. Sowohl im 6er Kunstrad als auch 6er Einrad wurde der Titel im Alleingang geholt, während im 4er Kunstrad und 4er Einrad die erste Aacher Mannschaft vor der zweiten den Titel gewann. Das größte Starterfeld gab es im 1er Kunstrad Schülerinnen U11. Hier feierte der RMSV Orsingen mit Lina Streicher und Nala Öxle einen Doppelsieg vor Mia Spiegelhalter (Klengen) und Irmi Lilli Illing (Volkertshausen). Bei den U11-Schülerinnen folgte ein weiterer Orsinger Doppelsieg durch Clara Kerber und Marina Hübschle. Auf Platz drei kam Laura Auer (Nenzingen). Doppelsieg Nummer drei holten bei den Jüngsten U9 Emilia Öxle vor Ronja Hübschle. Dahinter platzierte sich ein Trio aus Volkertshausen mit Leonie Oßmann, Finnja Lüttke und Amelie Auer. Bei den ältesten Schülerinnen (U15) siegte Rosalie Stemmer (Orsingen) vor dem Duo Lena Muffler und Anne Zehnle (beide Nenzingen). Bei den Jungs hießen die Sieger Michele Perone (Nenzingen/U9), Eugen Eisele (Volkertshausen/U11) und Jonathan Ruhland (Nenzingen(U15).

Bezirks-Pokal: Während die Junioren und Elite-Sportler nur den Bezirks-Pokal-Durchgang bestritten, zählen die Ergebnisse der Schüler für beide Veranstaltungen. Im 1er der Juniorinnen setzte sich Sara Knobelspies (Volkertshausen) ganz knapp vor Mia-Marie Muffler (Orsingen) an die Spitze. 92,75:92,37 Punkte deuten auf ein spannendes Duell bei den beiden weiteren Durchgängen hin. Susann Wetsch (Nenzingen) und Ida Harnest (Orsingen) liefern sich ebenfalls einen packenden Zweikampf um Platz drei. Bei den Frauen sollte sich Lucia Temme (105,24) vor Viviana Klesel (92,84) und Tina Menzer (88,0/alle Orsingen) durchsetzen können. Da die Streit-Schwestern aufgrund der EM-Qualifikation abgesagt hatten, nutzten Lisa und Sara Knobelspies (Volkertshausen) ihre Chance, um sich im 2er mit 54,12 Punkten vor Ida Harnest/Rosalie Stemmer (Orsingen) an die Spitze zu setzen. Die Juniorenmannschaften des RMSV Aach nutzten den Start, um ihre Form vor den kommenden wichtigen Wettkämpfen zu testen. Sie demonstrierten in allen vier Disziplinen ihre nationale Klasse. Der nächste Durchgang findet am 22. Oktober in Volkertshausen statt, das Finale am 12. November in Brigachtal-Kirchdorf. (ws)

Pech in Lemgo für Streit-Schwestern

In Lemgo fanden das zweite Junior-Masters und damit die dritte und vierte Qualifikationsrunde zur Junioren-EM in der Schweiz statt. Für Eva und Lena Streit (RMSV Orsingen) lief es nicht wie erhofft. Sie mussten nach mehreren Absteigern die Rückreise ohne EM-Ticket im Gepäck antreten. Als Kadermitglieder durften die beiden jedoch in der Zwischenrunde starten, um auch die vierte Qualifikation zu bestreiten. Mit einer tollen Kür und 120,5 Punkten bleiben sie weiter im Rennen um das EM-Ticket, das sie beim Junior-Masters-Finale am 15. April in Nufringen endgültig klarmachen wollen.