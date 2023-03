Kunstradsport: Das „Wohnzimmer“ der Aacher Kunst- und Einradsportler, die Aacher Schulsporthalle, zeigte sich bei den Baden-Württembergischen Juniorenmeisterschaften zwar als kleine, aber feine und zweitweise sehr gut besetzte Sportstätte. Rund 90 Sportler und Sportlerinnen und deren Trainer waren zum ersten Mal zu Gast in Aach und zeigten sich positiv überrascht. „Die Landesmeisterschaften konnten wir nur durchführen, weil es weniger Teilnehmer als in früheren Jahren waren“, so Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. Am Ende gab es nur Lob für die Durchführung. „Wir waren froh, dass sich der RMSV Aach kurzfristig zur Durchführung der BaWü bereiterklärt hatte“, so die Schlussworte der BRV-Vizepräsidentin Jennifer Schweizer.

RMSV Aach in gewohnter Umgebung

Die Aacher Kunst- und Einradsportler fuhren in gewohnter Umgebung gleich vier Landesmeistertitel ein: im 4er Kunstrad Junioren, 6er Kunstrad, 4er Einrad Junioren sowie 6er Einrad. Damit qualifizierten sie sich für die DM-Halbfinale, das am 25. März in Worms stattfindet. Auch Eva und Lena Streit (Orsingen) sicherten sich den 2er Junioren BaWü-Titel sowie die Teilnahme an der dreiteiligen Junior-Masters-Serie, der DM- und EM-Qualifikation, die am 18. März in Kirchdorf an der Iller ausgetragen wird. Lisa und Sara Knobelspies (Volkertshausen) verpassten mit Platz vier knapp Bronze, während Ida Harnest/Rosalie Stemmer (Orsingen) Platz sieben belegten. Im 1er Kunstrad konnte Sara Knobelspies einige Plätze gutmachen und fuhr auf Platz elf vor.

Bis Freitag war noch offen, ob alle Aacher Mannschaften würden starten können. Der letzte Test am Freitag war erfolgreich und mit getapten Fingern konnte ein verletzter Sportler am Sonntag an den Start. Alle vier Disziplinen wurden problemlos durchgezogen. Der 4er Einrad Junioren erzielte 138,73, der 4er Kunstrad Junioren erfuhr 203,62, der 6er Kunstrad 182,89 und der 6er Einrad 134,18. „Das war schon recht gut, wobei das Kampfgereicht nicht so hart gewertet hat“, so das sportliche Fazit von Katja Gaißer. „Beim Junior-Mannschafts-Cup in wenigen Wochen wird das sicherlich anders auassehen“. Da wartet starke Konkurrenz auf Jone Burow, Yannick Gaißer, Lena Andorinha, Rebecca Grote, Natalie Grote, Hannah Elsässer und Anika Meßmer.

Die Europameisterinnen Eva und Lena Streit (Orsingen) waren die großen Favoriten im 2er der Juniorinnen. Nach rund einer Minute bei den Kehrlenkersitz-Drehungen mussten beide vom Rad, auf einem Rad erfolgten zwei weitere Absteiger. „Mit der Platzierung sind wir zufrieden“, so Lena Streit, „mit der Punktzahl jedoch nicht. Woran es gelegen hat, kann ich nicht sagen.“ Mutter und Trainerin Angelika Streit hatte die Erklärung: „In den letzten Wochen hatten die beiden kein regelmäßiges Training. Es läuft noch nicht so rund wie zu Beginn des Jahres.“ Lisa und Sara Knobelspies (Volkertshausen) schrammten um 4,34 Punkten an Bronze vorbei. Bei ihrem ersten BaWü-Start waren sie am Ende nicht ganz zufrieden, ein Patzer verhinderte die Medaille. Ida Harnest und Rosalie Stemmer (Orsingen) konnten ihren Leistungsstand mit ausgefahrenen 45,3 Punkten einmal mehr bestätigen. Mehr als Platz sieben war für sie aufgrund der stärkeren Konkurrenz nicht drin.

Sara Knobelspies auf Platz elf

Im 1er Kunstrad waren insgesamt 18 Sportlerinnen angetreten. Die hier favorisierte zweifache Vize-Europameisterin Hannah Reichle (Bad Schussenried) setzte sich erwartungsgemäß mit großem Vorsprung gegenüber Leonie Papok (Lottstetten) durch. 168,95:137,21 lautete das Punkteverhältnis. Bronze sicherte sich Hannah Schneider (Offenburg/114,68). Gleich fünf Plätze gut machte Sara Knobelspies (Volkertshausen). Von den aufgestellten 95,6 Punkten erfuhr sie mit gewohnt sicheren Fahrt 84,79 Punkte. Der Lohn: Ein aufgrund der Leistungsdichte in dieser Disziplin nicht zu erwartender elfter Platz. (ws)