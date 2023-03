Kunstradsport: Im BIZ-Sport-Zentrum von Worms waren Deutschlands beste Juniorenmannschaften im Kunst- und Einradsport, um die DM-Tickets für die Junioren-DM am 6./7. Mai und der Junioren-EM am 19./20. Mai im schweizerischen Wallisellen zu ermitteln. Die Gastgeber sorgten mit einer perfekten Organisation für beste Bedingungen. 52 Mannschaften waren in sechs Disziplinen im Kampf um DM-Tickets am Start. Bereits in der Vorrunde fuhr der RMSV Aach im 6er Kunstrad mit 182,15 Punkten einen neuen deutschen Rekord heraus. Vier Vorrundensiege sicherte sich der RMSV Aach (4er Kunstrad offen, 4er Einrad offen, 6er Kunstrad und 6er Einrad). Auch im Finale setzten sich die jeweiligen Vorrundensieger durch und konnten den Cup-Sieg mit nach Hause nehmen. Im 4er Kunstrad Junioren fuhr der RMSV Aach mit 204,83 Punkten einen neuen Deutschen Rekord heraus. In der EM-Qualifikation liegt Aach nach zwei Wertungen in Führung mit 393,97 Punkten. „Es war ein harter Tag, der meine Nerven schon etwas strapaziert hat, denn es gab im Einrad mehr Patzer als je bei uns“, so das Fazit von Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Und trotzdem hat es überall gereicht. Wir haben ganz tolle Sportler“.

Der 4er Kunstrad des RMSV Aach Jone Burow, Lena Andorinha, Yannick Gaißer, Rebecca Grote hatte sich ein klares Ziel für 2022 gesetzt: erneut den DM-Titel gewinnen, zur Junioren-EM fahren und dort den EM-Titel holen. Sowohl die Vorrunde als auch die Endrunde gewannen die Hegauer mit einer überzeugenden Leistung. Während in der Vorrunde sich die Räder beim angefahrenen Innenstern verkeilten und zwei Absteiger zu verzeichnen waren (189,14), fuhren sie im Finale perfekt und steigerten sich sich auf 204,83 Punkte – neuer Deutscher Rekord.

Das 6er Kunstrad wurde ebenfalls vom RMSV Aach dominiert. Jone Burow, Yannick Gaißer, Lena Andorinha, Natalie Grote, Hannah Elsässer, Rebecca Grote gewannen die Vorrunde mit neuem Deutschen Rekord (182,15). Im Finale schrammten sie mit 180,94 Punkten knapp an diesem vorbei. Über 90 Punkte betrug in der Vorrunde beziehungsweise über 80 Punkte im Finale der Rückstand der Konkurrenz.

Junioren nicht zu schlagen

Bei den Junioren waren Yannick Gaißer, Jone Burow, Rebecca Grote, Lena Andorinha vom RMSV Aach trotz eines Absteigers in der zweitletzten Übung im Finale im 4er Einrad offene Klasse nicht zu schlagen. Anika Meßmer, Lena Andorinha, Natalie Grote, Hannah Elsässer, Rebecca Grote und Jone Burow vom RMSV Aach heißen die Cup-Gewinner im 6er Einrad. Während sie in der Vorrunde noch bei der zweitletzten Übung patzten, zeigten sie im Finale mit 135,01 Punkten eine perfekte Kür. (ws)