Fußball, SBFV-Pokalhalbfinale: SV Oberachern – 1. FC Rielasingen-Arlen 4:0 (1:0). – Nach den zuletzt wenig erfolgreichen Gastspielen in Villingen und Göppingen waren die Rielasinger hoch motiviert, im SBFV-Pokalhalbfinale beim Oberliga-Konkurrenten und -Tabellennachbarn SV Oberachern wieder einmal einen Sieg einfahren zu können.

Die Partie begann allerdings recht verhalten. In der zehnten Minute gab es die erste Torannäherung der Gäste. Nico Kunze passte auf Albert Malaj, doch der Rielasinger Torjäger wurde abgeblockt und die Situation geklärt. Im Gegenzug Gefahr für das Rielasinger Tor, doch Keeper Damian Dolezal war auf dem Posten. In der Folge riss der SV Oberachern die Partie an sich, da der 1. FC Rielasingen-Arlen im Spielaufbau zu fahrig agierte und viele Bälle verlor.

In der 16. Minute verpasste Mehmet Güzelcoban noch die Führung. Fünf Minuten später war es aber soweit: Einen Eckball verwertete Nico Huber per Kopf zum 1:0. Der SV Oberachern war weiter zweikampfstärker und hätte in der 26. Minute auf 2:0 erhöhen können, der Schuss aufs kurze Eck ging aber am Rielasinger Tor vorbei. Obed Ugondu hatte in der 28. Minute die Chance auf den Ausgleich, vergab aber. Als Marin Stefotic alleine auf das Rielasinger Tor zulief, bewies Rielasingens Torwart Damian Dolezal sein Können und entschied das direkte Duell für sich, sodass es bei der knappen Führung für den amtierenden Pokalsieger blieb.

Nach dem Wechsel war das Spiel erst einmal ausgeglichen. Der 1. FC Rielasingen-Arlen hatte in der 50. Minute eine gute Möglichkeit. Leon Bohlander kam freistehend an den Ball, verpasste aber den Ausgleich. In der 57. Minute wurde der SV Oberachern für sein gutes Umschaltspiel belohnt. Marin Stefotic vollendete nach einer gelungenen Kombination zum 2:0.

Zu viele Ungenauigkeiten

Die Gäste bemühten sich trotz des Rückstandes, weiter nach vorne zu spielen. Doch die robuste Zweikampfführung der Gastgeber und zu viele Ungenauigkeiten im Spiel der Hegauer verhinderten den Anschlusstreffer. Ein langer Ball in den Strafraum leitete dann das Ende aller Rielasinger Finalträume ein: Luca Fritz sorgte mit einem Flachschuss für die Vorentscheidung. Die euphorisierten Oberacherner legten nur zwei Minuten später das 4:0 durch Rachid Gueddin nach, der Endstand in einer Partie, die der Titelverteidiger verdient gegen in der Offensive zu harmlose Rielasinger gewann. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Dolezal (Tor); Almeida, Kunze, Serpa, Malaj (83. Ernst), Bleise, Ugondu, Peters, Bohlander (58. Malonga), Berger (65. Adrovic), Matt (76. Arutunjan). – Tore: 1:0 (21.) Huber, 2:0 (57.) Stefotic, 3:0 (80.) Fritz, 4:0 (82.) Gueddin. – SR: Brombacher (Kandern). – Z: 580.