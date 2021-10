Fußball-Oberliga: 1.FC Rielasingen-Arlen – SV Stuttgarter Kickers 1:2 (1:1). – In einem temporeichen und hart umkämpften Spiel setzte sich der ambitionierte Traditionsclub vom Stuttgarter Degerloch vor über 1000 Zuschauern auf der Rielasinger Talwiese gegen einen 1.FC Rielasingen-Arlen, der sich bis in die Schlusssekunden gegen die Niederlage aufbäumte, knapp mit 2:1 durch.

Frühes Pressing der Gäste

Vom Anpfiff an merkte man den Stuttgartern an, dass sie nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gehörig unter Druck standen. Mit frühem Pressing und robustem Zweikampfverhalten ließen sie die Platzherren gar nicht erst ins Spiel kommen. Zudem zeigten sie ein sicheres und zielstrebiges Passspiel. Dieses Engagement wurde schon in der achten Spielminute belohnt. Nach einer Flanke von der linken Stuttgarter Angriffsseite war Nico Blank per Kopf zur Stelle und der Ball landete im langen Eck des Rielasinger Gehäuses.

1. FC Rielasingen-Arlen Klose (Tor), Bertsch, Rasmus (82. Niedermann), Compagnucci-Almeida, Kunze, Serpa, Malaj, Schmidtke (88. Bohlander), Tost, Wellhäuser (12. Tomizawa), Sagmeister (76. Matt).

Die Gäste setzten weiter die Akzente, angefeuert von einer Vielzahl von Kickers-Fans, die zumindest akustisch für einen Heimvorteil der Stuttgarter sorgten. Allmählich konnte sich die Elf von Trainer Michael Schilling aus der engen Umklammerung lösen. Dennoch kam der Ausgleich in der 37. Spielminute etwas überraschend. Tobias Bertsch konnte eine Ecke per Kopf verlängern, am langen Pfosten lauerte Pascal Rasmus, der unbedrängt einschieben konnte.

Beide Mannschaften versuchten mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen, sodass sich eine rassige und abwechslungsreiche Partie entwickelte.

Stuttgart nach der Pause besser im Spiel

Nach der Pause kamen erneut die Stuttgarter besser ins Spiel. Allerdings sorgte ein grober Schnitzer von Rielasingens Keeper Dennis Klose für den erneuten Führungstreffer. In der 51. Spielminute ließ der Rielasinger Keeper einen Schuss von Paul Polauke nach vorne abprallen, erneut war Kickers-Spielführer Blank zur Stelle und schoss zum 1:2 ein.

Die Kickers agierten nun auf Ergebnis halten, die Gastgeber bekamen so zunehmend mehr Spielanteile, doch nur selten kam Gefahr vor dem Gästetor auf. In der 62. Minute verfehlte Nico Kunze eine Malaj-Flanke ganz knapp. So blieb es bis zur Schlussphase in einem phasenweise hektisch und emotional werdenden Spiel bei der knappen Gästeführung. In den den Schlussminuten warf Rielasingen alles nach vorne. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff nahm Gianluca Serpa Maß, doch sein fulminanter Distanzschuss knallte lediglich an das Lattenkreuz, wenige Sekunden später wurde abgepfiffen.

Die Gäste zeigten eindrucksvoll, warum sie als Titelanwärter gehandelt werden. Rielasingen hingegen hielt gut mit, auch wenn es am Ende nicht zu einem Punktgewinn ausreichte.

Am Rande der Partie gab der Club bekannt, dass der Vertrag mit Offensivspieler Fabio Moreno Fell auf Wunsch des Spielers aufgelöst wurde.

Tore: 0:1 (8.) Blank, 1:1 (37.) Rasmus, 1:2 (53.) Blank. – SR: Joshua Zanke. – Z: 1060.