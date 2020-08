von unserer Sportredaktion

Stuttgarter Kickers – 1. FC Rielasingen-Arlen 4:0 (2:0).

Die große Überraschung im Degerloch fand nicht statt. Die erste Pflichtspielniederlage in der Saison fiel mit 0:4 gegen eine starke Kickers-Mannschaft dann auch deutlich aus. Zwei Momente gab es, die dieses Spiel vielleicht in eine andere Richtung hätten drehen können: ein verschossener Foulstrafstoß nach 41 Minuten und ein Kopfball an die Latte durch Gian-Luca Wellhäuser (50.), ansonsten war der 1. FC dem Aufstiegsfavoriten unterlegen.

Das Spiel beginnt denkbar schlecht für die Hegaue. Eine zu kurze Kopfballrückgabe von Pascal Rasmus, die Hereingabe von Tunjic schien schon zum 1:0 zu führen, doch Daniel Niedermann rettet vor einem einschussbereiten Kickers-Stürmer. Keine Zeigerumdrehung später gab es nichts mehr zu retten: Tunjic verwertet den Querpass von Markus Obernosterer zum 1:0. Die Antwort der Talwiesen-Elf: Nach einer Ecke scheitert John Schmidtke mit einem Kopfball an Thomas Bromma (7.). Die Kickers machen richtig Dampf. Nur eine Minute später eine Großchance für Markus Obernosterer. Der umkurvte Dennis Klose, traf aber nur das Außennetz. Wenig später gab es drei Ecken in Folge für die Blauen, am Ende kein Strafstoß, sondern ein Tor, allerdings war die Hand im Spiel und es blieb beim 1:0. Die Kickers waren klar spielbestimmend, nach 30 Minuten vergab Giles-Sanches freistehend mit einem Schuss aus elf Metern über das Tor und scheiterte in der 43. Minute am glänzend reagierenden Dennis Klose. Zwischen diesen beiden Chancen lag das 2:0 für die Kickers. Mijo Tunic musste nach einem Querpass den Ball am langen Pfosten nur noch über die Linie drücken.

Rielasingen-Arlen fand besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit verwalten die Gastgeber zunächst ihren Vorsprung. Die Gäste aus dem Hegau kam besser ins Spiel. Gegen die aufmerksame Kickers-Abwehr aber gab es wenige Abschlussmöglichkeiten. Stuttgarts Trainer brachte mit dem regionalligaerfahrenen David Braig frischen Wind von der Bank. Bei den Gästen schwanden zusehends die Kräfte – und der Glaube an eine Wende. Nach 76 Minuten die Entscheidung, als aus einem Einwurf und einer Verlängerung per Fuß das 3:0 entstand. Am Ende der Kette stand Benedikt Landwehr alleine vor Dennis Klose und vollendete. Das ging dann doch deutlich zu einfach. In der Nachspielzeit verschätzt sich Dennis Klose bei einem langen Ball. Der, neben dem zweifachen Torschützen Mijo Tunjic, überragende Markus Obernosterer musste nur noch ins leere Tor zum Endstand einschieben.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Rasmus, Almeida, Kunze, Serpa, Niedermann, Schmidtke (64. Matt, 76. Bienger), Wehrle, Colic (84. Kunz), Wellhäuser (80. Bruno), Tomizawa. – Tore: 1:0 (4.), 2:0 (37.) beide Tunjic, 3:0 (78.) Landwehr, 4:0 (91.) Obernosterer. – RS: Gerspacher (Heitersheim).