Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – 1. FC Bruchsal 1:0 (1:0). – Zwei Saisonspiele sind absolviert, mit dem Heimsieg über den 1. FC Bruchsal kann der 1. FC Rielasingen-Arlen einen optimalen Start in die Saison verbuchen, auch wenn es die Elf von Trainer Michael Schilling im ersten Oberliga-Heimspiel seit 42 Wochen unnötig schwer und spannend machte. Das Tor des Tages erzielte John Schmidtke bereits in der zwölften Minute.

Rielasingen übernimmt Kommando

Die Gastgeber übernahmen vom Anpfiff weg das Kommando und kamen bereits nach vier Minuten durch Tobias Bertsch und weitere vier Minuten später durch Nico Kunze zu ersten Chancen. In der zwölften Minute dann spielte sich Christoph Matt auf der linken Seite durch, und seinen gefühlvollen Pass in die Mitte musste John Schmidtke aus kurzer Distanz nur einschieben – 1:0.

2:0 liegt mehrfach in der Luft

Bei einer Serie von Eckbällen lag gleich mehrfach das 2:0 in der Luft. Doch beim Kopfball von Laurin Tost klärte ein Gästespieler noch auf der Linie, wenige Momente später zeigte Gästekeeper Yannick Merz bei einem Schuss von Schmidtke eine Glanzparade.

Kaum Gefahr im Rielasinger Strafraum

Gegen Mitte der ersten Hälfte kamen die Bruchsaler, die lediglich zwei Feldspieler auf der Ersatzbank hatten, zunehmend besser ins Spiel. Ein Schuss von Andre Redekop ging aber weit über Kloses Tor. Ansonsten wurde es kaum gefährlich im Rielasinger Strafraum. Auf der Gegenseite verfehlte der Rielasinger Neuzugang Albert Malaj bei seinem Schuss von der Strafraumgrenze knapp das Tor.

Bruchsal startet furios in die zweite Hälfte

Furios startete Bruchsal nach dem Seitenwechsel und so musste der Rielasinger Torhüter Dennis Klose schon drei Minuten nach Wiederanpfiff sein ganzes Können aufbieten, um per Fuß gegen Redekop den Ausgleich zu verhindern. Vehement drängten die Gäste auf das 1:1, dem Team von Coach Michael Schilling gelangen nur selten Entlastungsangriffe. Marcel Gessel etwa verpasst aus kurzer Distanz am langen Pfosten die Chance zum Ausgleich. Ein weiter Klose-Abschlag führte zu einer Chance für den eingewechselten Fabio Moreno Fell, doch wieder blieb der Gästetorhüter Sieger.

Merz im Gästetor war nicht zu überwinden

Die Gäste, die bei hohen Temperaturen schon nach 70 Minuten, vom Ersatztorhüter abgesehen, keine Auswechselspieler mehr auf der Bank hatten, versuchten nun, mit weiten Bällen den Ausgleichstreffer zu erzielen. In der Schlussphase hatte Schmidtke die Chance, mit seinem zweiten Tor das Spiel zu entscheiden. Doch erneut war Merz im Gästetor nicht zu überwinden.

Verdienter Sieg für Rielasingen-Arlen

Der 1. FC Rielasingen-Arlen, der über weite Strecken der zweiten Hälfte vorwiegend darum kämpfte, das 1:0 über die Zeit zu bringen und sich weit in die eigene Hälfte drängen ließ, brachte letztlich den knappen, aber über die gesamte Spielzeit gesehen nicht unverdienten Sieg über die Zeit.

„Wir haben dem Druck standgehalten“

„In der Hitze war es extrem für beide Mannschaften. Ich denke, wir sind gut gestartet, haben das Spiel gut kontrolliert, hatten Riesenchancen zum 2:0, – wenn das Tor fällt, dann wird das Spiel ruhiger. So hat der Gegner immer mehr Druck gemacht, aber schlussendlich haben wir dem Druck standgehalten“, lautete das Fazit des Rielasinger Trainers Michael Schilling.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor), Bertsch, Compagnucci Almeida, Kunze (77. Tomizawa), Serpa (90. Rasmus), Malaj (59. Moreno Fell), Niedermann, Schmidtke, Tost, Matt, Wellhäuser. – Tor: 1:0 (12.) Schmidtke. – SR: Wituschek. – Z: 323.