Turnen: Fliegende Reifen, schwingende Keulen, dazu noch Ballettschritte sowie Pirouetten und das alles in einer hohen Geschwindigkeit – Alessia (17 Jahre) und Alexandra (16) vom TuS Meersburg beherrschen die volle Bandbreite der Elemente, die die Rhythmische Sportgymnastik zu einer einzigartigen Sportart machen. Wohl in kaum einer anderen Sportart spielt die Verbindung von Athletik und Ästhetik eine so große Rolle wie bei der Rhythmischen Sportgymnastik.

„Wir betreiben eine sehr ästhetische und grazile Sportart“, sagt Natalie Obholz. Die 39-Jährige ist Trainerin beim TuS Meersburg und leitet dort eine Gruppe von Jugendlichen in der Sportart Rhythmische Sportgymnastik. Wie der Name schon sagt, wird dabei möglichst im Takt zu einem meist klassischen, 90 Sekunden langen Musikstück ohne Gesang geturnt.

Rhythmische Sportgymnastik TuS Meersburg Alessia | Bild: Maurice Sauter

Die Ästhetik bringen dabei verschiedene Elemente ins Spiel. Zum einen die Kostüme, die je nach Menge an Steinchen bis zu 1000 Euro teuer sein können. Zum anderen umfasst die Rhythmische Sportgymnastik Elemente des Balletts und Tanzes. Je eleganter die Bewegungen, desto mehr Punkte gibt es von den Punktrichtern.

Im Jahr 2007 kam Obholz zum TuS Meersburg. Damals gab es in der Turnabteilung noch keine Gruppe für Rhythmische Sportgymnastik. Dies wollte die damals 25-Jährige ändern. „Ich wollte so etwas anbieten und habe bei Null angefangen“, erinnert sich die Ravensburgerin und gründete die Gruppe. Einfach war es für sie anfangs aber nicht. „Als ich kam, hat niemand im Verein gedacht, dass wir es mal zur Deutschen Meisterschaft schaffen“, erzählt Obholz und bekommt beim Gedanken daran, dass in den 14 Jahren seitdem schon drei Turnerinnen unter ihrer Führung an deutschen Meisterschaften oder am Deutschland-Cup teilgenommen haben, ein breites Grinsen im Gesicht.

Natalie Obholz. | Bild: privat

Mit der Zeit wuchs das Interesse an der Sportart immer mehr. Heute zählt die Gruppe 25 Mädchen im Alter von vier bis 18 Jahren. Die Betonung liegt hierbei auf Mädchen – bei der Rhythmischen Sportgymnastik sind Turner eine Seltenheit. Obholz hat auch eine Erklärung für das Warum: „Es ist eine weibliche Sportart, weil die Mädchen beweglicher sind. Sie können artistisch mehr rüberbringen als die Jungs.“ Wobei Jungen beim TuS Meersburg nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Bei den wichtigsten Eigenschaften, die die Turner mitbringen sollten, nennt Obholz an erster Stelle Fleiß und Geduld. Oftmals bedarf es hunderter Trainingsstunden und unzähliger Wiederholungen, bis eine Figur sitzt, die Keule perfekt gefangen oder das Band ideal geschwungen wird. „Viele kommen und gehen wieder, weil sie nicht bereit dazu sind, vor einem Wettkampf sechs Mal pro Woche für je vier Stunden zu trainieren“, sagt Obholz.

Will man die Rhythmische Sportgymnastik auf Wettkampfebene ausüben, verlangt diese Sportart aufgrund ihrer Vielseitigkeit mehr Trainingsaufwand als andere. Damit einher geht, dass die Gymnasten viel Zeit mit ihren Trainern verbringen. „Weil wir uns in der Phase vor den Wettkämpfen fast jeden Tag sehen, bin ich wie eine zweite Mama für die Mädchen. Es ist wichtig, dass wir uns sehr gut verstehen“, erzählt Natalie Obholz, die neben den gesundheitlichen Effekten der sportlichen Betätigung noch weitere Vorzüge dieses Sports heraushebt. „Nach einer gewissen Zeit in dieser Sportart stehen sie fest auf ihren Füßen“, beschreibt Obholz die Bedeutung der „Rhythmik“ über den Mattenrand hinaus. „Sie werden erwachsener, disziplinierter, fleißiger und haben dadurch auch bessere Schulnoten.“

Videos zur Rhythmischen Sportgymnastik und weitere Beiträge zum Turngau-Jubiläum gibt es hier