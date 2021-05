Tennis: Es klingt ambitioniert und selbstbewusst, wenn der 32-jährige René Schulte seine aktuellen Ziele formuliert: „Ich möchte den Tennissport in der Region wieder nach vorne bringen!“ Und das „wieder“ lässt durchaus aufhorchen. Die Herren des TC Konstanz spielten einst in der Bundesliga – doch das ist lange her. Nicht ganz so lange her sind die Erfolge beim TC Radolfzell. Anfang des Jahrtausends waren die Nachwuchsteams von der Mettnau Stammgäste bei der Endrunde um den Badischen Titel, den damals auch mehrere Talente vom See in den Einzelkonkurrenzen gewinnen konnten. 2010 und 2011 sprang dann sogar der Deutsche Meistertitel für das TCR-Damenteam heraus, mit Angelique Kerber, aber nahezu ohne Spielerinnen aus den eigenen Reihen.

Der letzte große Tennis-Erfolg in der Region stammt aus dem Jahr 2019, ebenfalls ein Deutscher Meistertitel, auch wenn das über Jahre sehr erfolgreiche Damen-50-Team des TC Singen kein Indikator mehr für gute und erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Bezirk ist.

Start beim TC Konstanz

Und genau hier möchte René Schulte ansetzen. Beim TC Konstanz begann seine Tennislaufbahn. Früh wurde das Talent entdeckt, und er kam in die Fördergruppe des Bezirks IV Schwarzwald/Bodensee. Sein Weg im Leistungssport führte ihn unter anderem zum BASF TC Ludwigshafen in die 2. Bundesliga, wo er sich auch um den Tennisnachwuchs kümmerte. Im Jahr 2018 zog es René Schulte wieder zurück an den See, Ende 2019 übernahm er den Trainerposten beim TC Singen und hat dort die „Tennisbase René Schulte“ aufgebaut. Er versucht dabei, die einst in Boomzeiten des Tennis vorhandene Leidenschaft wieder zu wecken.

„Mit neuen Elementen möchte ich die Begeisterungsfähigkeit beleben. Das versuche ich den Trainern, aber auch den Eltern und natürlich auch den Talenten näherzubringen“, so Schulte.

Zusammenarbeit mit anderen Clubs

Doch nicht nur Singener Talente sollen vom Angebot der Tennisbase profitieren. Die einstige Nummer 41 der deutschen Herren-Rangliste arbeitet auch mit dem TC Tengen und dem TC Allensbach im Nachwuchsbereich zusammen. Mit seinem Team hat er ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das Technik- und Athletiktraining mit einer Spielphilosophie und viel Spaß verbinden soll. Und die daraus entstehende Begeisterung soll dann in die Clubs getragen werden.

Und um auch weiterhin als Vorbild für die Talente der Region sichtbar zu bleiben, ist Schulte immer noch aktiv. 2017 siegte er beim internationalen Turnier in Überlingen im Doppel, 2019 wurde er Deutscher Meister der Herren 30, und nun spielt er bei den Herren des TC Singen. (jr)