Leichtathletik: Die Stabhochsprunggruppe des Bezirks hatte ein volles Programm zu absolvieren. Bei der zweiten Runde des BW Stabi-Cup 2023 forderte der Regen den Springern in Sindelfingen alles ab. Eine rutschige Anlaufbahn, ein nasser Griff am Stab und eine durchnässte Matte machten allen das Springen schwer, aber die Bezirksathleten machten das Beste daraus.

Die höchste Höhe sprang Jan Offenberg (U18, TV Engen) mit 3,11m, gefolgt von Leo Bläs (M15, LG Radolfzell), der mit 3,01m persönliche Bestleistung (PB) sprang und Ben Bohuschke (U18, LG Radolfzell), der 2,91m meisterte. Die beste Höhe bei den Mädchen erreichte Filippa Voss (U18, TV Konstanz) mit 2,71m. Lina Strittmatter (W15, LG Radolfzell) übersprang 2,41m.

Am Tag danach lachte in Konstanz wieder die Sonne, als sich die Stabhochspringer bei besten Bedingungen zu den Bezirksmeisterschaften im Bodenseestadion trafen. Ben Bichsel (LG Radolfzell) lieferte wieder eine Flugshow und befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Er übersprang 4,60m sicher, scheiterte aber an 4,80m, als er auf einen härteren Stab wechselte. Er hat die Qualifikation für die U23-DM fest im Blick und in den kommenden Wochen die Möglichkeit, sich weiter zu verbessern.

Gut lief es auch für die Engener Stabspezialistin Luzia Herzig, die nach drei sauberen Sprüngen ohne Fehlversuch im Bodenseestadion sicher über 4 Meter segelte. Erst bei 4,10m war Endstation, aber diese Versuche sahen allesamt sehr gut aus. Auch sie hat die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften fest im Blick.

Die Bestleistungen im Bereich der männlichen Jugend purzelten nur so. Zunächst verbesserte sich Max Rohse (U18, TV Engen) mit verbesserten Sprüngen deutlich um 30 Zentimeter auf 3 Meter, danach schaffte Ben Bohuschke (U18, LG Radolfzell) sogar noch 3,10m. Auch für ihn bedeutet diese Höhe Bestleistung.

Die beste Leistung bei den Jungen gelang Leo Bläs (M15, LG Radolfzell) mit 3,20m. Damit verbesserte er sich auch deutlich um 19 Zentimeter. Neueinsteiger Jakob Kresalek (M14, PTSV Konstanz) bestätigte seine Bestleistung von 2,60m. Lina Strittmatter (W15, LG Radolfzell) übersprang sicher 2,40m und scheiterte an 2,50m nur knapp. (her)