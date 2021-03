Volleyball, 2. Bundesliga: Fassungs- und zu einem gewissen Maß ratlos blicken sie zurück, die Volleyballer des TSV Mimmenhausen. Auf ein Wochenende mit Niederlagen in Karlsruhe und zu Hause gegen Leipzig (wir berichteten), das in der erfolgreichen Vereinsgeschichte wohl einmalig ist.

Gegner waren besser

„Ich verliere nicht gerne“, sagt Christian Pampel immer wieder, der in seiner langen und sehr erfolgreichen nationalen und internationalen Karriere zahlreiche Titel eingeheimst hat. „Aber wenn der Gegner besser war, dann ist eine Niederlage für mich okay.“ So weit, so gut. Gegen das Zweitligaspitzenteam Karlsruhe und ein Leipzig in der starken Verfassung vom Sonntag darf auch ein erfolgsverwöhnter TSV Mimmenhausen verlieren. Ohne dass daraus ein großes Aufheben wird.

Blau-Gelb nicht wiederzuerkennen

Zum „Okay“ des Spielertrainers gehört jedoch ein enorm wichtiger Zusatz: „Aber auch wir müssen gut gespielt haben.“ Das war nun wahrlich nicht der Fall, Blau-Gelb war nicht wiederzuerkennen. Die „Art und Weise, wie wir verloren haben, war einfach enttäuschend“, nimmt der Spielertrainer kein Blatt vor den Mund. „Die Bälle übers Feld getrieben“ (Pampel) hatten die Volleyballer im Topspiel in Karlsruhe und – mit der Klatsche im Hinterkopf – sich keine 24 Stunden später zu Hause gegen den Tabellensiebten aus Sachsen noch einmal völlig von der Rolle präsentiert.

Nicht nur der Kapitän rätselt

Wer gegen Tabellenführer Karlsruhe nicht sein bestes Volleyball abrufe, so Pampel, laufe Gefahr, 0:3 zu verlieren. „Das haben wir nicht geschafft, wir konnten keinen Druck aufbauen“, rätselt Kapitän Michael Diwersy über die Gründe. „Dass uns gegen Leipzig im ersten Satz kein einziger Breakball gelungen ist, das hat es noch nie gegeben“, kann es Pampel gar nicht fassen. Im zweiten (zwei mickrige Breakbälle) lief es kein Stück besser. Ratlosigkeit herrscht bei allen Beteiligten.

Möglicherweise ausschlaggebend

Das schwache Auftreten sei nicht wirklich zu erklären. Für Kapitän Michael Diwersy kamen da gleich ein paar Dinge auf einmal zusammen: Zuspieler Federico Cipollone noch nicht zu einhundert Prozent fit nach seiner Handverletzung, das treffe auch auf Außenangreifer Jonas Hoffmann zu, der acht Wochen pausieren musste, und zu allem Übel verletzte sich Christian Pampel. „Das ist ausschlaggebend“ (Diwersy), vor allem gegen zwei „sehr starke Gegner“.

Unbedingten Willen vermisst

Ein „relativ ratloser“ Abteilungsleiter Christof Kraußer vermisste bei den Spielern die „letzte Konsequenz, den unbedingten Willen“, allen Handicaps zum Trotz. Ein Wesenszug, der – neben anderen – doch aus einem von Abstiegsangst getriebenen Neuling im zweiten und dritten Jahr ein Topteam der 2. Liga gemacht hatte. Alles wie weggeblasen, die Spieler wie paralysiert, wie Kaninchen vor der Schlange. In „solchen Situationen helfe individuelle Stärke“, sagt Pampel. Ein Spieler, „der den Scheiß unterbricht, die Leute mitreißt“ (Pampel) – Fehlanzeige.

Dennoch war mehr drin

Und dennoch wäre „mehr drin gewesen, nicht nur in Karlsruhe“, hakt Diwersy den Schock über die unerklärliche Schwäche ab. „Ich sehe die beiden Partien als Ausrutscher, wir hören jetzt nicht einfach auf.“ Mit der Mannschaftsleistung im dritten Satz gegen Leipzig (21:25) „kann ich leben“, sieht auch Christian Pampel nicht alles nur in tiefstem Schwarz. Auf diesen Christian Pampel und natürlich auch auf seine Spieler setzt Christof Kraußer. Ihnen vertraue er, sie werden schon dafür sorgen, dass es nach den „Rüttlern“ (Diwersy) wieder aufwärts gehe.