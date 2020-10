Turnen, 1. Bundesliga: Durch den überraschenden Sieg gegen den großen Favoriten SC Cottbus am vierten Wettkampftag der vergangenen Saison hat der StTV Singen den Klassenerhalt geschafft und darf erneut in der 1. Bundesliga an die Geräte gehen. Wir stellen die Singener Turner, ihre Gegner und den Liga-Modus vor.

Das ist der Wettkampfmodus: Corona bedingt wurden internationale Wettkämpfe, wie zum Beispiel die Europameisterschaften und die Olympia-Qualifikationen im Frühjahr abgesagt und neu terminiert. Diese finden nun im Dezember statt. Die Deutsche Turnliga musste sich diesen Gegebenheiten anpassen und für die Saison 2020 einen neuen Modus finden. In der Saison 2020 turnen die acht Bundesliga-Teams in zwei Gruppen. Der StTV Singen wurde die in die Gruppe B eingeteilt. Jedes Team bestreitet drei Gruppen-Wettkämpfe. Die beiden Erstplatzierten turnen am 21. November über Kreuz um den Einzug ins Finale, das am 5. Dezember in Ludwigsburg ausgetragen wird. Die Dritt- und Viertplatzierten der beiden Gruppen kämpfen direkt gegeneinander um die Plätze fünf bis acht. Absteiger wird es in der Saison 2020 nicht geben, da einige Mannschaften aufgrund der Corona-Beschränkungen erst spät ins Training einsteigen konnten.

