Leichtathletik: Seriensieger und Altmeister Felix Mohr von der LG Radolfzell, der dieses Jahr seinen 80. Geburtstag feierte, startete in Mönchengladbach bei den Deutschen Meisterschaften der Masters erfolgreich im Kugelstoßen. Ab dieser Klasse wird das Gewicht der Kugel noch einmal auf 3kg reduziert. Sicher und überlegen holte er sich auch hier die Goldmedaille mit 11,66m und hatte eine sehr gute Serie mit vier Stößen über die 11m-Marke.

Silber und Bronze sicherte sich Jens Kresalek bei den Deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach. | Bild: Winfried Herzig

Zwei weitere Medaillen sicherte sich Jens Kresalek vom PTSV Konstanz. Zunächst konnte er in der Altersklasse M45 mit einer Weite von 50,22m die Vizemeisterschaft erringen. Obwohl mit der Weite nicht ganz zufrieden, freute er sich über die Medaille bei dieser Meisterschaft. Er hatte in den vergangenen zehn Jahren immer mindestens eine Medaille geholt und stand zwischen 2014 und 2020 jeweils auf dem obersten Podest. Dafür lief es ihm im Diskuswurf sehr gut. Den ersten Start in dieser Disziplin kommentierte der Wurfspezialist so: „Ich freue mich riesig über die Weite von 35,22m und die Bronzemedaille. Im nächsten Jahr, wenn ich in die M50 wechsle, kann ich mit dem leichteren 1,5kg-Diskus werfen.“

Silber nach zehn Jahren Pause

Nach fast zehnjähriger Wettkampfpause freute sich Winfried Herzig vom TV Engen über die Silbermedaille im Stabhochsprung und tauschte mit Tochter Luzia erfolgreich die Rollen, die ihn betreute. In der Altersklasse M65 musste er in einem spannenden Wettkampf nur einem Athleten den Vortritt lassen und toppte mit übersprungenen 2,90m noch seine Vorleistung aus diesem Jahr.

Drei fünfte Plätze machten den Auftritt der Athleten aus dem tiefen Süden komplett. Günter Auberle (StTV Singen) warf den Diskus in der Altersklasse M65 auf 36,12m, Ingo Klaus (TuS Steißlingen, M60) sprang 4,84m weit und Andreas Kohler (LG Radolfzell, M65) sprang 1,36m hoch. (sk)