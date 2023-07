Leichtathletik: Dass Leichtathletik nicht nur eine Einzelsportart ist, beweist die Attraktivität der Mannschaftswettkämpfe, die in Radolfzell als Vorkampf für die Badischen Meisterschaften stattfanden. Die LG Radolfzell als Ausrichter war nicht nur als Organisator sehr gut, sondern hatte auch mit sechs Mannschaften die meisten Teilnehmer am Start und konnte fünf Wettbewerbe für sich entscheiden. Sehr erfreulich war die Vielzahl an Vereinen, die Mannschaften stellten. Das Ziel für alle ist die Badische Meisterschaft, für die sich die jeweils die acht besten Mannschaften in Baden qualifizieren. Man darf gespannt sein, wer es alles ins Finale schafft.

Gut in Szene gesetzt haben sich einige Athleten. Schnellster Sprinter war Maik-Leon Hoppe (14 Jahre, TV Engen), der mit 11,88 Sekunden über 100m seine Ausnahmestellung demonstrierte. Die zweitschnellste Zeit schaffte Felix Hamburger (14, LG Radolfzell) in sehr guten 12,66 Sekunden. Schnellstes Mädchen war Hannah Kilgus (15, LG Radolfzell) mit 13,70 Sekunden auf 100m. Im Weitsprung steigerte Elina Haghighat Panah (14, LG Radolfzell) ihre Bestleistung deutlich auf starke 5,28m. Mika Kemper (15, TV Engen) kam auf 5,31m, dahinter war Leo Bläs (15, LG Radolfzell) mit 5,25m erfolgreich. Im Weitsprung erzielte auch Ronja Svete (13, LG Radolfzell) mit 4,89m eine tolle Weite auf der heimischen Anlage. Sie war auch über 75m mit 10,57 Sekunden die Schnellste. Weitere gute Sprünge konnten Lotte Nagel (12, PTSV Konstanz) mit 4,38m zeigen sowie auch Lina Dobler (12, LG Salemertal, 4,44m). Nagel konnte auch im Ballwurf mit 34,50m überzeugen.

Im Kugelstoßen freute sich Phileas Fröde (15, TV Engen) über seine neue Bestleistung von 12,08m. Auf der Ausdauerstrecke, den 800m, dominierten zwei Konstanzer. Lucian Schmiechen (15, TV Konstanz) war mit 2:17,65 Minuten der Schnellste vor Vereinskamerad Luis Lauble (2:25,34 Minuten). Auch die Radolfzeller Sven Maier (2:26,31 Minuten) und Jakob Dayal (2:27,53 Minuten) waren schnell über die zwei Stadionrunden unterwegs. Schnellstes Mädchen war Matilde Buchanan (14, TV Konstanz) mit 2:37,39 Minuten.

Auch im Ballwurf gab es sehr gute Ergebnisse. Enya Minge (13, TV Engen), übertraf zum ersten Mal die 40m-Marke mit 41,50m, bei den Jungen warf Valentin Lang (14, LG Radolfzell) den 200g schweren Ball auf 51m. Bei den Jüngsten fiel der elfjährige Jan Strittmatter (LG Radolfzell) mit seiner guten Sprintzeit über 50m auf. Er spurtete nach 7,48 Sekunden ins Ziel. Ähnlich schnell war auch die gleichaltrige Vereinskollegen Marlene Lang mit 7,77 Sekunden. Starke Staffelzeiten lieferten die Mädchen der LG Radolfzell über 4x75m mit 42,57 Sekunden in der Besetzung Blanca Bayha, Ruby Wassmer Mara Elsner und Ronja Svete sowie die Jungen des TV Engen (U16) mit Joshua Kuba, Mika Kemper, Lasse Hoffmann und Maik-Leon Hoppe über 4x100m in 49,74 Sekunden. (her)

Ergebnisse:

DMM Gruppe 3 MJU16: 1. TV Engen 5088 Punkte; 2. TV Konstanz 4837; LG Radolfzell 4811

DMM Gruppe 3 WJU16: LG Radolfzell 4734; 2. TV Rielasingen 4234; TV Konstanz 4231

DMM Gruppe 3 MJU14: 1. LG Radolfzell 3306

DMM Gruppe 2 WJU14: 1. LG Salemertal 5264; 2. StTV Singen 4942

DMM Gruppe 3 MJU14: 1. LG Radolfzell 3633; 2. TV Engen 3387; 3. PTSV Konstanz 3376; 4. TSV Bodman 3235

DMM Gruppe 1 MJU12: 1. LG Radolfzell 3967

DMM Gruppe 2 MJU12: 1. PTSV Konstanz 2892; 2. TV Rielasingen 2094

DMM Gruppe 1 WJU12: 1. PTSV Konstanz 3882; 2. StTV Singen 3415

DMM Gruppe 2 MJU12: 1. LG Radolfzell 2923; 3. TV Rielasingen 2434