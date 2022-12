von unserer Sportredaktion

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Weinsberg 27:33 (10:15). – Der TuS Steißlingen erwischte einen guten Start. Die Abwehr arbeitete konzentriert und die Angriffe wurden geduldig ausgespielt. Bis zur 16. Spielminute schaffte der TuS es immer wieder vorzulegen, der TSV Weinsberg ließ sich jedoch nicht abschütteln und blieb auf Schlagdistanz dran, ehe er in der 19. Minute die Partie erstmals mit einem Tor zu seinen Gunsten drehen konnte. Nach dem 8:8-Ausgleich folgte ein Bruch im Spiel der Mannschaft um Trainer Dominik Garcia. Die Gäste nutzten dies zu ihrem Vorteil und bauten mit einem 7:0-Lauf einen großen Vorsprung auf. Der TuS schaffte es vor der Pause noch, diesem um zwei Tore zum 10:15-Halbzeitstand zu verkürzen.

Nach dem Wechsel schaffte es Steißlingen nicht mehr, an die Leistung der ersten 20 Minuten anzuknüpfen. Die Gastgeber erkämpften sich immer wieder gute Chancen, scheiterten aber zu oft am stark aufspielenden Gästetorhüter. So wurden fünf Siebenmeterwürfe nicht ins Tor gebracht. Hinzu kam, dass Patrick Euchner in der 39. Spielminute disqualifiziert wurde und das Spielfeld vorzeitig verlassen musste. Schlussendlich eine ärgerliche Niederlage, da für den TuS mehr drin gewesen wäre. Nun gilt es, sich auf die letzte Partie des Jahres zu konzentrieren, wenn Steißlingen beim HC Neuenbürg gefordert ist. (ser)

TuS Steißlingen: Seeger, Bammel (Tor); Storz (4), Sieck (3), Sörensen (2), F. Maier (1), Klotz, Euchner (4/1), Martin (4), Hasselmann (6/4), Schmidt, M. Maier (3), Weber, Bartels.

TV Plochingen – HSG Konstanz II 39:34 (22:15). – Nach einem attraktiven Spiel für die Zuschauer beim Tabellenführer TV Plochingen konnte die U23 der HSG Konstanz mit erhobenem Haupt zurück an den Bodensee fahren. Die Punkte blieben jedoch mit einem 39:34 (22:15)-Erfolg beim Drittliga-Absteiger.

Anders als das hohe Ergebnis vermuten lässt, konnte die Zweitliga-Reserve durchaus eine ordentliche Abwehr in der 6:0- oder 5:1-Formation stellen. In einem von beiden Seiten mit extrem hohem Tempo geführten Schlagabtausch gab es eine enorm hohe Anzahl an Angriffen auf beiden Seiten. „Dadurch kommt das hohe Ergebnis zustande“, erklärte HSG-Trainer Vitor Baricelli. Der 26-Jährige war dennoch durchaus angetan vom Auftreten seiner jungen Mannschaft, die von Beginn an hellwach war und nach rund sieben Minuten durch Nico Koch gar mit 5:4 in Front ging. Nach zehn Minuten besorgte der nach seiner frühen Disqualifikation im letzten Match wieder gut aufspielende Fynn Osann das 7:6 für seine Farben. Danach übernahm Plochingen das Kommando und konnte sich vor der Pause von 14:12 auf 22:15 absetzen.

Viel besser wurde es direkt nach dem Pausentee für die Konstanzer nicht, die nach knapp 35 Zeigerumdrehungen mit zehn Toren in Rückstand lagen. Zwar konnte das Team den bärenstarken Spitzenreiter, der über hohe individuelle Klasse verfügt, nicht mehr ernsthaft gefährden, kämpfte sich aber noch einmal bis auf 34:39 zurück. Am Sonntag, 17 Uhr, steht das wichtige Heimspiel gegen den TV Weilstetten an. (joa)

HSG Konstanz II: Herrmann, Moses (Tor); Fehrenbach (7), Kriessler (1), Osann (6), Mack (1), Koch (5), Brake (1), Herbel (7/4), Lebherz (5), Ulmer, Koester, Köble (1), Gleumes.