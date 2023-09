Insgesamt 170 Kinder nahmen in den drei Altersklassen U8, U10 und U12 teil. Alle Teilnehmer sowie Trainer, Eltern und auch Helfer hatten Freude an dem Wettkampf, da alles reibungsglos verlief. In der U8 durften die Kinder sich im Hoch-Weitsprung, in der Hindernisstaffel und im Medizinballstoßen messen. Am Ende hatten die „Starken Löwen 1“ von der LG Radolfzell die Nase vorn vor den „TG Tigers“ von der TG Stockach und den „Starken Löwen 2“ aus Radolfzell. Bei der U10 maßen sich die Kinder in den 4 Disziplinen Weitsprung-Staffel, dem Hindernis-Staffellauf, dem Tennisringwurf und einem Crosslauf im Stadion. Dabei gab es zwei Sieger mit den „Schnellen Blitzen 1“ von der LG Radolfzell und den „Flotten Falken“ vom TV Engen. Auf dem dritten Platz landeten die „Schwaktensprinter“ vom PTSV Konstanz. Bei den Großen in der U12, die aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Badischen Mannschaftsmeisterschaft nicht ganz so viele Teilnehmer hatten, wurde die Disziplinen, Weitsprung, 50m Lauf, Stabweitwurf und Crosslauf absolviert. Hier dominierten die „Radorunner“ von der LG Radolfzell. Auf dem zweiten Platz landeten die „All Stars“ vom TV Engen vor den „TG Tigers“ von der TG Stockach. Alle Kinder verließen das Sportgelände am Osterholz mit einem Strahlen im Gesicht, einer Urkunde und einem Apfel. (her)