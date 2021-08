SBFV-Pokal, 2. Hauptrunde:SC Konstanz-Wollmatingen – SV 08 Laufenburg 0:1 (0:0). – „Ein Sahnetag, mein Lieber! Was Du alles gehalten hast!“, so die anerkennenden Worte eines Laufenburger Spielers nach dem Abpfiff zu SC-Torhüter Nicolas Flöß.

Ein ähnliches Lob hätte er aber dann in der eigenen Kabine auch seinem Keeper aussprechen können, denn auch Raphael Scherzinger zeigte eine ganze Reihe von Paraden und war letztlich der Garant dafür, dass die Gäste keinen Treffer hinnehmen mussten und daher in die dritte Pokalrunde einziehen konnten.

Ein später Freistoß entscheidet das Spiel

Ein Spiel, das auf beiden Seiten reichlich Torchancen bot und daher recht kurzweilig war, entschied letztlich ein Freistoß in der vorletzten Minute. Freistoß für den SV Laufenburg an der Grenze des Konstanzer Strafraums.

Sandro Knab, der in der zweiten Hälfte an einer ganzen Reihe von gefährlichen Aktionen beteiligt war, zielte gut, aber nicht gut genug, denn sein Ball ging an die Latte. Der Abpraller kam zu dem auf der rechten Seite lauernden Eduard Nowak, der ins kurze Eck zum beim Gästeanhang umjubelten Tor des Tages einschob.

In den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit setzten die Konstanzer logischerweise auf totale Offensive, boten daher Raum für Konter, doch die Laufenburger versäumten es, die endgültige Entscheidung herbeizuführen – auch wegen des SC-Keepers mit dem Sahnetag.

Den Konstanzern bleibt wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der Bezirksliga Bodensee die Erkenntnis, dass sie gegen einen höherklassigen Landesligisten lange sehr gut mitgehalten, phasenweise sogar das Spiel dominiert hatten. Letztlich scheiterten sie aber an der schlechten Chancenverwertung oder am gegnerischen Torhüter. (jr)

Tor: 0:1 (89.) Nowak. – SR: Mourad. – Z: 80.

Hegauer kassieren drei Gegentore in den ersten 13 Minuten

SC Gottmadingen-Bietingen – DJK Donaueschingen 2:7 (0:5). – Nach einer Viertelstunde war die Partie zwischen dem Landesligisten SC Gottmadingen-Bietingen und dem Verbandsliga-Team der DJK Donaueschingen gelaufen. Die Heimelf agierte zu offensiv, bei den ersten drei Gegentoren binnen 13 Minuten liefen die Gäste mühelos auf SC-Torhüter Strölin zu. Beim vierten Treffer zögerte die Abwehr.

In der 23. Minute landete der ein Freistoß von Schmittschneider an der Latte des DJK-Tors. Wenig später klärte er nach einem Solo auf dem Boden liegend. Alle Proteste halfen nichts, es gab Elfmeter und Rot. Eine Minute nach dem 0:5 trafen die Gäste den Pfosten.

Beim Treffer zum 0:6 kurz nach der Pause roch es zum dritten Mal nach Abseits. Nach einem Freistoß staubte Jan Faude ab zum 1:6. Dann war Strölin zweimal zur Stelle, der nächste Schuss landete am Pfosten. Aluminium traf auch Schopper, bevor Jan Faude auf 2:6 verkürzte. Mit einem schnellen Spielzug stellte die DJK auf 2:7. (re)

Tore: 0:1 (9.) Hoheisel, 0:2 (11.) Sauter, 0:3 (13.) Hoheisel, 0:4 (20.) Schuler, 0:5 (34./HE) Sarr, 0:6 (48.) Albicker, 1:6 (53.) J. Faude, 2:6 (73.) J. Faude, 2:7 (87.) Albicker. – SR: Braun (Offenburg). – Z: 95.