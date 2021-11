Philip Schumacher ist dreifacher Deutscher Meister im Eishockey und hat vor mehr als 20 Jahren drei Länderspiele unter Hans Zach bestritten. Heute arbeitet der 42-Jährige als Oralchirurg in Singen und weiß, dass die Mit- und Gegenspieler aus vergangenen Zeiten keine harten Jungs mehr sind, wenn der Doktor mit dem Bohrer kommt.

Philip Schumacher erinnert sich noch gut an seine aktive Zeit im Eishockey. Eine Zeit, in der viele Spieler einen ganz besonderen Biss hatten.Es war Mitte der Neunziger-Jahre in Mannheim, und „da gehörte es fast schon zum guten Ton, dass jeder