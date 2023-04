FC Teningen – SC Pfullendorf (Samstag, 15.30 Uhr, Emil-Schindler-Stadion) – Die seit sieben Partien ungeschlagenen Pfullendorfer sind im Tabellenbild bis auf vier Zähler an den Spitzenreiter aus Teningen herangerückt. Zwei gegensätzliche Pole treffen bei diesem Gipfeltreffen aufeinander: Die beste Offensive der Teninger rockt die Liga mit 69 Treffern und weiß mit Maximilian Resch (15 Tore) einen herausragenden Stürmer in ihren Reihen. Ihnen gegenüber steht der SC Pfullendorf, der mit nur 22 Gegentoren die mit Abstand stärkste Ligadefensive darstellt. „Die Teninger haben mehr Druck als wir. Wir sind als Herausforderer nur in einer Außenseiterrolle“, beschreibt Sportclub-Coach Hakan Karaosman die Kräfteverhältnisse aus seiner Sicht.

„Wir werden es anders angehen“

„Das ist wie beim Boxkampf“, zieht Pfullendorfs Übungsleiter am liebsten eine Parallele zum legendären Fight von Muhammad Ali gegen George Forman von 1974, gegen den Ali beim „Rumble in the Jumble“ in Kinshasa/Zaire acht Runden lang durchhielt, um ihn dann im Konterstil zu besiegen. Karaosman wäre allerdings zufrieden, wenn im Optimalfall „etwas Zählbares“ schon vor dem nachfolgenden spielfreien Wochenende herausspringen würde. Ob er gegen das aggressive Anlaufen des Gegners aus dem Oberrheintal erneut in seine taktische Trickkiste greifen und seine zuletzt sattelfeste Deckungsreihe zu einer Dreier-Kette formieren wird, ließ er sich im Detail nicht entlocken: „Wir werden es wohl ein bisschen anders angehen.“

Neue Wasserstandmeldungen gibt es zu den aktuellen Vereinsverhandlungen mit den eigenen Spielern: Robin Rauser und Vincent Bühler hätten bereits verlängert, informiert Pfullendorfs Coach. Bei Stefan Zimmermann hängt es wohl ab, wo er seinen Studienplatz bekommt. Die Gespräche mit Amadou Marena, Felix Waldraff, Luca Gruler, Heiko Behr und Ersatzkeeper Ronny Klockner gehen gerade über die Bühne. Auch in punkto Neuzugänge ist die Ausrichtung vor allem auf jüngere Kräfte fixiert: Andreas Romeo (22 Jahre, vom FC 09 Überlingen) und David Bachhofer (23 Jahre, vom FC Mengen) sollen künftig die Mittelachse beim Sportclub stärken. (jüw)

SC Hofstetten – FC Singen 04 (Samstag, 17 Uhr, Waldsee-Stadion). – Mit den drei Punkten am vergangenen Wochenende gegen den SV Bühlertal konnten sich die Hohentwieler weiterhin im oberen Tabellendrittel halten. Wenn auch etwas mit Fortunas Hilfe im letzten Spiel, haben die Singener eine bislang starke Rückrunde gespielt. Dem kommenden Gegner und Gastgeber Hofstetten sind dagegen im Spiel gegen die Reserve des Bahlinger SC etwas die Felle davon geschwommen. Allerdings spielte die Regionalligareserve mit vier Akteuren aus der ersten Mannschaft, was das Ergebnis doch sehr relativiert. Es gibt keinen Grund für die Hegauer, die Ortenauer zu unterschätzen.

Eine Liga ohne schlechte Teams

„Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent unserer Leistung abrufen, um erfolgreich zu sein“, weiß auch der Singener Sportvorstand Michael Zinsmayer und ergänzt: „In dieser Liga gibt es keine schlechten Mannschaften.“ Das freilich wird Trainer Christian Jeske seinen Männern in der Trainingswoche sicher mehrfach eingeimpft haben. Es sind immer solche Partien, in denen der favorisierte Club nur verlieren kann, da jeder einen Erfolg erwartet.

Ostergeschenke sollten indes nicht verteilt werden im Kinzigtal. Die Blau-Gelben fahren mit ordentlich Rückenwind nach Hofstetten, sind sie doch nach der Winterpause weiterhin ungeschlagen. Und das soll auch nach dem Spiel Bestand haben, wenn es nach dem Willen der Hohentwieler geht. Ob Trainer Jeske auf alle Spieler zurückgreifen können, wird sich kurzfristig zeigen. Das Ziel ist auf jeden Fall, mit einem Erfolg im Gepäck die Heimreise anzutreten, um anschließend die Osterfeiertage ruhig und relaxt genießen zu können. (mab)