Fußball-Verbandsliga: SV Weil – SC Pfullendorf 1:1 (0:0). – In einem hochdramatischen Schlussspurt hat der SC Pfullendorf einen Zähler beim Liga-14. SV Weil gerettet. Amadou Marena war in letzter Minute der eiskalte Vollstrecker, nach einer Eckball-Eingabe von Mitchell Connor, die der in den gegnerischen Strafraum eilende SCP-Torsteher Sebastian Willibald weitergeleitet hatte.

Pfullendorfer Ausgleich in der Schlussminute

Für den Pfullendorfer Coach Adnan Sijaric war dies ein Dèjá-vu-Erlebnis, denn schon im Vorjahr war dem Sportclub der Ausgleich erst mit dem Schlussgong gelungen. Dennoch ist es für ihn nur ein schwacher Trost, dass die Linzgauer aktuell mit acht Unentschieden die Remiskönige der Verbandsliga sind. „Wir müssen das Spiel eigentlich klar gewinnen, haben jede Menge Chancen verballert“, listete Sijaric gleich ein Dutzend ordentlicher Torgelegenheiten auf, die seine Offensivkräfte zum Teil fahrlässig ausgelassen hatten.

Weil überrascht Pfullendorf mit forschem Pressing

Obgleich die Weiler beim zähen Beginn die Pfullendorfer zweikampfstark mit forschen Pressing überraschten, bekamen die Gäste das Geschehen recht schnell in den Griff. Um ein Haar hätte sich das Verschludern von eigenem Chancenkapital bitter gerächt, denn aus einem abgewehrten Eckball der Pfullendorfer entwickelte sich in der 82. Minute ein fulminanter Konterschlag über ihren treffsichersten Ligatorschützen Ridje Sprich. Der Kameruner war Vorlagengeber für den gerade zuvor eingewechselten Hannes Kaiser, der gegen die überrumpelte Abwehr zur Weiler Führung traf.

Historische Niederlage droht dem SC Pfullendorf

Es drohte eine historische Niederlage – denn seit 1985 (0:1) hatte Pfullendorf kein Spiel mehr am Hochrhein verloren. Weil aber die Weiler durchaus legitim, aber wohl in zu aufreizender Manier auf Zeit spielten, ordnete der Unparteiische eine sechsminütige Nachspielzeit an. Dies wusste der alles in die Waagschale werfende SCP zu nutzen. „Dennoch haben wir gegen Teams aus der Abstiegszone vier Punkte liegen lassen“, sagte Sijaric, der sich von seinen Angreifern mehr Fortune im Abschluss gewünscht hätte.

Tore: 1:0 (82.) Kaiser, 1:1 (96.) Marena. – SR: Lorenz (Lichtenau). – Z: 165.

SC Pfullendorf: Willibald – Waldraff, Zimmermann, Rauser, Marena – Konrad, Fritz (65. Menger) – Gruler (73. Connor), Behr (84. Guglielmelli), Peter – Battaglia.