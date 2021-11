Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – Spfrde Elzach-Yach 1:1 (0:0). – Lange Gesichter bei den Funktionären des SC Pfullendorf: Im Verfolgerderby kamen die Schützlinge von Trainer Adnan Sijaric nicht über einen Teilerfolg hinaus. „Mit dem Punkt müssen wir leben“, kritisiert der Coach vor allem die mangelnde Zielgenauigkeit im Angriff und eine zu sorglos gewordene Abwehr.

Höhepunkt arme erste Hälfte

In der an Höhepunkten armen ersten Hälfte gab es zwar nichts am Einsatzbereitschaft auf beiden Seiten zu mäkeln. Doch die Chancen waren rar gesät. Luca Gruler hatte nach 41 Minuten noch die beste auf dem Schlappen, sein Schuss aus der Drehung rauschte aus 17 Meter Entfernung haarscharf am langen Pfosten vorbei.

Gäste plötzlich mit Temposchärfe

Nach Seitenwechsel entwickelten die bis dahin torungefährlichen Gäste plötzlich mehr Temposchärfe. Überfallartig gelangen sie fast im Minutentakt vor das Pfullendorfer Tor. Während Niklas Wiese die erste dicke Einschussmöglichkeit aus drei Metern versemmelte, machte es Teamkollege Janis Maier besser: Mühelos münzte er das Zuspiel von Johannes Häringer zur Gästeführung um.

SCP ohne durchdachtes Angriffskonzept

Beim SCP war ein durchdachtes Angriffskonzept kaum mehr zu erkennen. So kam die Gelegenheit zum 1:1 eher aus heiterem Himmel zustande: Elzachs Abwehrmann Florian Bühler hakte sich bei Sportclubangreifer Silvio Battaglia ein, der kam im Strafraum zu Fall. Der Gefoulte jagte das Leder vom Elfmeterpunkt unter die Querlatte. Erst danach übernahmen die bis dahin blass gebliebenen Linzgauer wieder das Ruder. Jan Konrad, Samuel Peter mit schwachem Abschluss und der knapp übers Gehäuse köpfende Stefan Zimmermann vermochten im Schlussspurt am leistungsgerechten Spielstand nicht mehr zu rütteln.

SC Pfullendorf: Willibald – Neumaier, Zimmermann, Broniszewski, Marena – Konrad, Behr – Waldraff (46. Peter), Menger (64. Fritz), Gruler (80. Mitchell) – Battaglia. – Tore: 0:1 (50.) J. Maier, 1:1 (71.) Battaglia (FE). – SR: Marvin Maier (Windschläg). – Z: 160.