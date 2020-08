Mit dem dritten Sieg in Folge von Peter Heller endete am Sonntag das Überlinger Tennisturnier. Im hochklassigen Finale setzte sich Heller mit 7:6/6:4 gegen Louis Wessels durch, dem es auch in seinem dritten Finale in Überlingen nicht gelang, sich den Turniersieg zu sichern. Turnierdirektor Markus Dufner konnte mit der diesjährigen Auflage zufrieden sein. Zwar stand diesmal nur ein nationales statt ein internationales Ranglistenturnier auf dem Programm, und die Zahl der Zuschauer war stark eingeschränkt, doch die Stimmung beim Finale war sehr gut und das sportliche Niveau beachtlich.

Sorgten in der ersten Hauptrunde noch die Talente für sportliches Aufsehen, so prägten die erfahrenen Überlinger „Dauergäste“ die zweite Runde und das Viertelfinale, sodass sich am Sonntag in den Halbfinalspielen mit den Nummern 1 bis 4 der Setzliste die Turnierfavoriten gegenüber standen und für spannende Matches sorgten.

Wessels schlägt Torebko

So kam auf dem Center Court die Nummer 1, Peter Torebko, zunächst eher schwer ins Spiel, gab schon früh seinen Aufschlag ab, doch dann konnte er den Satz gegen Louis Wessels doch noch drehen und mit 7:5 für sich entscheiden. Fortan dominierte jedoch Louis Wessels das Match, sicherte sich den zweiten Satz und beendete die Partie mit seinem ersten Matchball.

Fanselow schlägt sich wacker

In zwei Sätzen setzte sich Peter Heller, der in Überlingen in den beiden Vorjahren das ITF-Future-Turnier gewinnen konnte, im zweiten Halbfinale durch. Zwar schlug sich Sebastian Fanselow, die Nummer 4 der Setzliste und der einzige Halbfinalist, der erstmals in Überlingen am Start war, wacker, doch letztlich ging das Match nach zwei Sätzen an den zweifachen Überlingen Open-Gewinner.

Neuauflage des Vorjahres

Damit kam es wenige Stunden später zu einer Neuauflage des Finales des Vorjahres, Peter Heller gegen Louis Wessels. „Wenn es zum dritten Satz kommen sollte, dann könnte ich leichte Vorteile haben!“, bewertete Heller die Ausgangslage, nachdem Wessels länger um den Einzug hatte kämpfen müssen, räumte dann jedoch ein: „Aber Louis ist fit!“ Wessels hingegen musste zunächst nach dem Halbfinale durchatmen, doch dann klang es fast trotzig, nachdem er bereits zwei Mal in Überlingen im Finale stand, aber noch nie gewinnen konnte: „Aller guten Dinge sind drei!“

Krimi im ersten Satz

Der erste Satz des Finales entwickelte sich zum Krimi, der erst durch ein 14:12 im Tiebreak an Heller ging. Danach merkte man Wessels an, dass bereits das Halbfinale gegen Torebko am Vormittag Kraft gekostet hatte. Mit seinem ersten Matchball schloss Heller das Turnier ab.