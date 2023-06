Einmal mehr können Sportbegeisterte nach Singen blicken, wenn am 24. und 25. Juni die Internationalen Deutschen Meisterschaften in der Para-Leichtathletik ausgetragen werden. Der Deutsche Behindertensportverband und der StTV Singen, Abteilung Leichtathletik, richten in Kooperation mit der Stadt Singen diese Veranstaltung nach 2007, 2011 und 2019 bereits zum vierten Mal aus.

Dies zeigt die Wertschätzung des Deutschen Behindertensportverbandes gegenüber der Stadt Singen, allen voran dem StTV Singen und dessen tolle Arbeit, sowie die gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Verbänden.

Spitzensportler wie die beiden Lokalmatadore Merle Menje und Jannis Fischer sind neben weiteren Spitzensportlern wie etwa Niko Kappel und Robin Weiler vor Ort am Samstag und oder am Sonntag zu sehen.

Der Zeitplan Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 10 Uhr, der letzte Programmpunkt an Tag eins ist die 4x100-Meter-Staffel um 18 Uhr. Am Sonntag beginnt die Internationale Deutsche Para-Meisterschaft um 9 Uhr im Münchried-Stadion, ehe das 800-Meter-Rennen der Rollis die Wettkämpfe abschließt.

Das Münchried-Stadion wird dann zu einem Leichtathletik-Zentrum an diesem Wochenende und bietet allen Sportlerinnen und Sportlern beste Bedingungen, dies zeigt die bereits vierte Ausrichtung dieser Veranstaltung in der Hohentwiel-Stadt in den vergangenen Jahren.

Hierfür wurde das bereits behindertengerechte Leichtathletik-Stadion durch die Stadt Singen auf den neuesten Stand gebracht, um den offiziellen Regularien in den einzelnen Disziplinen zu entsprechen.

Der Gehörlosen-Sportverband ist zum ersten Mal dabei

Ein Novum wird es bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften ebenfalls geben, wenn erstmalig der Deutsche Gehörlosen-Sportverband seine Deutsche Meisterschaften integriert im Rahmen der Para-Leichtathletik ausrichten wird.

Hierzu begrüßen die Singener Organisatoren „bei der Eröffnung als Zeichen der Wertschätzung neben dem Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha, Landrat Zeno Danner, OB Bernd Häusler und BM Ute Seifried am morgigen Samstag um 10.30 Uhr dann auch hoffentlich viele Sportinteressierte auf den Tribünen, die sich von den Höchstleistungen begeistern lassen“, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

Für die Bewirtung sorgt die Leichtathletik-Abteilung des StTV Singen in und um das Münchried-Stadion. Die Wettkämpfe werden am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr ausgetragen und am Sonntag von 9 Uhr bis 13 Uhr.